BVT-Ausschuss: Belastungszeuge spielt seine Rolle herunter

Wien (APA) - Auch der dritte Belastungszeuge in der BVT-Affäre hat bei seinem Auftritt im dazu gehörigen Untersuchungsausschuss seine eigene Rolle eher klein geredet. Der Staatsanwaltschaft habe er sich nicht selbst angedient, sondern sei von dieser vorgeladen worden. Vorbesprechungen mit ihm im Innenministerium habe es nicht gegeben, so der Datenforensiker Anton H.

Dies sorgte bei der Befragung doch für eine gewisse Irritation. Denn Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hatte bei einer parlamentarischen Anfragebeantwortung genau das Gegenteil angegeben. Da könne es sich nur um ein Missverständnis handeln, meinte H., der übrigens mittlerweile nicht mehr im BVT, sondern für Sondereinheiten in Wiener Neustadt tätig ist.

H. ist freilich das Bindeglied zu Kickls umstrittenem Kabinettsmitglied Udo Lett, kannten sich die beiden doch von gemeinsamer polizeilicher Tätigkeit im Zweiten Wiener Gemeindebezirk. So habe er seine Kollegin P., die gestern vor dem Ausschuss ausgesagt hatte, auch an Lett verwiesen, als diese Missstände im BVT anprangern wollte. Und er habe Lett als Vertrauensperson zur Staatsanwaltschaft mitgenommen, weil er den schon lange kenne und er Jurist sei. Auch habe ihm sein Freund von Generalsekretär Peter Goldgruber übermittelt, mündlich von der Amtsverschwiegenheit entbunden worden zu sein.

Einvernommen wurde H. von der Staatsanwaltschaft nicht auf eigenes Betreiben, sondern weil er vorgeladen worden sei. P. habe ihn nämlich als mögliche Auskunftsperson genannt und ihm das auch berichtet.

Inhaltlich hatte H. insofern eine wichtige Rolle in der Affäre, als Angaben von ihm außerhalb der eigentlichen Befragung (und damit nicht unter Wahrheitspflicht) der Staatsanwaltschaft als Begründung dienten, wieso eine Hausdurchsuchung wegen Gefahr in Verzug umgehend durchzuführen sei. Dabei ging es im wesentlichen darum, dass H. meinte, es sei möglich, per Knopfdruck via Fernlöschung Daten zu entfernen. Im Wesentlichen blieb er auch im Ausschuss bei dieser Einschätzung, als er betonte, Systemadministratoren seien mit allen Rechten ausgestattet. Sie könnten auch Log-Files, also Ereignisprotokolle löschen. Bei Details verwies H. allerdings darauf, dass vieles auf Vermutungen beruhe, er selbst sei kein IT-Experte, sondern Kriminalbeamter. Teilweise bezog er sein Wissen aus Google.

Nichts beizutragen hatte H. zur Frage, wer das Belastungskonvolut, dem die ganze Affäre zu Grunde liegt, verfasst hat. Er kennt es eigenen Angaben zufolge nur vom Hörensagen: „Ich habe das Konvolut nie gesehen.“