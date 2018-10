Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit +0,48% vor 3. Gewinntag in Folge

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Mittwoch, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.289,74 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 15,71 Punkten bzw. 0,48 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,51 Prozent, FTSE/London +0,21 Prozent und CAC-40/Paris -0,25 Prozent.

In einem mehrheitlich leichteren europäischen Börsenumfeld konnte der heimische Aktienmarkt seine Zuwächse weitgehend behaupten. Der ATX steht damit bereits vor seinem 3. Gewinntag in Folge. Zuvor hatte er jedoch eine Minusstrecke von sechs Verlusttagen absolviert.

Die Meldungslage in Wien gestaltet sich sehr übersichtlich. Telekom Austria legte bereits am Vorabend Geschäftszahlen vor. Beim Telekomunternehmen hat das Nettoergebnis auch im dritten Quartal durch eine Markenwert-Abschreibung gelitten und ging um mehr als 21 Prozent auf 116,7 Mio. Euro zurück. Damit wurden die Analystenerwartungen enttäuscht. Die Telekom-Aktie reagierte dennoch mit einem Zuwachs von 1,4 Prozent.

Erneut gesucht präsentierten sich die Do&Co-Papiere mit einem Kursgewinn von 2,8 Prozent. Bereits am Vortag waren die Titel des Cateringunternehmens um mehr als sechs Prozent hochgesprungen.

Unter den Banken zeigten sich nur die Bawag-Anteilsscheine mit einem Aufschlag von 2,9 Prozent im Plus. Raiffeisen Bank International verbilligten sich um 0,4 Prozent und bei der Erste Group gab es ebenfalls ein Minus von 0,4 Prozent zu sehen.

Ans untere Ende der Kursliste rutschen die FACC-Titel mit einem Verlust von 4,8 Prozent. Die Vortageskursgewinne von fast sechs Prozent beim Luftfahrtzulieferer wurden damit weitgehend egalisiert.

Die Schwergewichte Andritz (plus 2,1 Prozent), OMV (plus 1,4 Prozent) und voestalpine (plus 0,9 Prozent) wiesen klare Aufschläge auf.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 10.05 Uhr bei 3.305,72 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Handelsauftakt bei 3.275,49 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,48 Prozent bei 1.656,25 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 20 Titel mit höheren Kursen, 16 mit tieferen und keiner unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 2.027.257 (Vortag: 1.849.656) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 57,029 (53,49) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher OMV mit 193.105 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 9,61 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA352 2018-10-17/14:27