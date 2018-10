Weber gegen Stubb: Kein dritter Bewerber für EVP-Spitzenkandidatur

Brüssel (APA/dpa) - Im internen Rennen um die mögliche Nachfolge des EU-Kommissionschefs Jean-Claude Juncker macht dem deutschen CSU-Politiker Manfred Weber in der Europäischen Volkspartei nur der Finne Alexander Stubb Konkurrenz. Einen dritten Bewerber um die EVP-Spitzenkandidatur gebe es nicht, sagte EVP-Präsident Joseph Daul am Mittwoch nach Ablauf der Bewerbungsfrist.

Die Entscheidung zwischen beiden fällt am 8. November in Helsinki. Wer bei der Europawahl am 26. Mai 2019 für die Konservativen antritt, hat gute Chancen, nächster EU-Kommissionspräsident und damit Nachfolger des Luxemburgers Juncker zu werden. Hierfür müsste die EVP wie erwartet wieder stärkste Fraktion im EU-Parlament werden. Außerdem bräuchte der Spitzenkandidat im Rat der EU-Staaten und im Parlament ausreichend Unterstützung. Nötig wäre vermutlich ein breites Bündnis der EVP mit Sozialdemokraten, Liberalen oder anderen Parteien.

Finnlands ehemaliger Regierungschef Stubb war Anfang Oktober in das Rennen in der EVP eingestiegen. Weber, derzeit EVP- Fraktionsvorsitzender im Europaparlament, hatte bereits zuvor seine Ambitionen bekannt gegeben. Wer schlussendlich für die Partei antreten darf, entscheiden die 734 Delegierten auf einem Kongress im November in Helsinki.