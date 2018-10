Man sieht nur mit dem Herzen gut: „Kleiner Prinz“ ab 9.11. im Muth

Wien (APA) - „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ Dieses Zitat und andere Grundgedanken der Erzählung „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry bringt Komponist Gerald Wirth in Form der Kinderoper „Die Reise des kleinen Prinzen“ ab 9. November ins Wiener Muth. Tenor Michael Schade schlüpft in die Rolle des Erzählers und fokussiert auf die Jüngsten im Publikum.

„Es soll jetzt keiner denken, dass das, nur weil das eine Kinderoper ist, einfach ist. Man darf Kinder nicht für dumm verkaufen“, meinte Schade bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Passend zum Ambiente des Muth, dem Konzertsaal der Wiener Sängerknaben, und der Geschichte Saint-Exupérys rückt das Team rund um die Komposition Gerald Wirths Kinder und ihre Beziehung zur Musik in den Mittelpunkt.

Von Muth-Direktorin Elke Hesse über Regisseur Philipp M. Krenn bis zum langjährigen Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper Michael Schade waren sich alle einig: Man will Kinder unterschiedlichster sozialer Schichten für die Welt der Oper begeistern. Geschehen soll dies mittels vier Vorstellungen, die eigens für Schulklassen eingerichtet werden und parallel zu den „klassischen“ Vorstellungen des Programms laufen sollen.“Es ist uns ein Anliegen, jedes Mal 2.000 bis 3.000 Kindern und ihren Familien unsere Kinderopern-Projekte zu präsentieren. Wir haben auch mittlerweile einen Kinderopern-Zyklus gegründet. Das ist einmalig in Wien“, so Hesse.

Um der Oper auch zusätzlich optisches Faszinationspotenzial zu verleihen, werden Videoeinspielungen auf der Bühne zu sehen sein. Interaktiv damit agieren sollen die Darsteller (rund 70 Kinder und Jugendliche), alles Schüler der Volksschule und des Oberstufenrealgymnasiums der Wiener Sängerknaben sowie Mitglieder des hauseigenen Mädchenchors. Das abgewandelte Werk Wirths (er komponierte die Oper bereits 1996 und ergänzte sie nun um die Rolle des Erzählers) steht unter der musikalischen Leitung des Dirigenten Manolo Cagnin. Es spielt das Orchester der Schubert-Akademie.

(S E R V I C E - „Die Reise des kleinen Prinzen“ von Gerald Wirth, www.muth.at, Premiere am 9. November um 18 Uhr im Muth am Augartenspitz. Schulvorstellungen am 12., 14., 16. und 22. November. Karten für Kinder ab 9 Euro, Schulklassen zahlen 5 Euro pro Kind)