Hoher indischer Politiker tritt nach Belästigungsvorwürfen zurück

Neu-Delhi (APA/dpa) - Ein hochrangiger indischer Politiker ist nach Vorwürfen sexueller Belästigung durch eine Reihe junger Journalistinnen zurückgetreten. Da er sich entschieden habe, als Privatmann Gerechtigkeit vor einem Gericht zu suchen, halte er diesen Schritt für angemessen, erklärte der Staatssekretär im Außenministerium und ehemalige Zeitungsherausgeber MJ Akbar in einer Mitteilung am Mittwoch.

Mehr als 20 Frauen, die während seiner Herausgeberzeit in den 1990er Jahren mit ihm zusammengearbeitet hatten, werfen dem 67-Jährigen sexuelle Belästigung oder Übergriffe vor. Akbar bezeichnete die Vorwürfe als „unwahr“ und „unbegründet“. Seit 2016 gehört Akbar der Regierung von Premierminister Narendra Modi an.

Am Donnerstag soll ein Beleidigungsprozess beginnen, den Akbar gegen eine seiner Anklägerinnen angestrengt hatte. Rund ein Jahr nach Beginn der weltweiten #MeToo-Debatte gehört der Politiker zu einer Reihe prominenter Männer in Indien, die in den vergangen Wochen der sexuellen Belästigung beschuldigt wurden.