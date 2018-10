Kassenreform - AK Burgenland fordert in offenem Brief Ablehnung

Eisenstadt/Wien (APA) - Burgenlands Arbeiterkammer-Präsident Gerhard Michalitsch hat am Mittwoch die burgenländische Politik in einem offenen Brief aufgefordert, das Gesetz zur Kassenreform abzulehnen. „Die Kassenfusion ist eine Mogelpackung“, meinte Michalitsch. Entgegen der Beteuerungen der Bundesregierung werde das Sozialversicherungs-Organisationsgesetz weitreichende Auswirkungen auf Länder und Gemeinden haben.

Michalitsch wandte sich an sämtliche Bürgermeister des Landes sowie an Landtags-, Nationalrats- und Bundesratsabgeordnete. Es bestehe die Gefahr, dass das Angebot bei der hausärztlichen Versorgung auf den Österreichschnitt nivelliert werde. Im Burgenland würde dies 30 Hausärzte weniger bedeuten. Die Einsparungen bei der Verwaltung der Sozialversicherungsträger hätten außerdem zur Folge, dass im Burgenland fünf Außenstellen der Gebietskrankenkasse geschlossen werden müssten.

„Mit der Kassenreform wird keine Harmonisierung der Versicherungsleistungen erreicht, sondern eine Drei-Klassen-Medizin eingeführt“, warnte der AK-Präsident. Die burgenländischen Versicherten würden zu Bittstellern in Wien werden. Auch kleine Betriebe und lokale Versorger könnten künftig außen vor bleiben, da die Auftragsvergabe ebenso in Wien erfolge.

