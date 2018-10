Tiroler Laien mit päpstlichem Orden ausgezeichnet

Innsbruck (APA) - Zwei Tiroler Laien sind mit dem päpstlichen Orden „Pro ecclesia et pontifice“ ausgezeichnet worden. Franz Lobenwein aus Oberlienz und Hermann Schöpf aus Zams erhielten die Auszeichnung aufgrund ihres jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatzes für ihre Pfarren und die Kirche in Tirol, teilte die Diözese Innsbruck am Mittwoch mit.

Orden und Urkunde wurden ihnen von Bischof Hermann Glettler und Generalvikar Florian Huber im Rahmen einer Feierstunde im Bischofshaus in Innsbruck überreicht. Die Geistlichen dankten den Geehrten für ihren „unschätzbaren Einsatz für die Kirche“.

Lobenwein betreute unter anderem über 17 Jahre lang die Turmuhren und -Glocken in Oberlienz und Oberdrum. Nach zwei Amtsperioden im Pfarrgemeinderat ist er seit 1999 Mitglied im Pfarrkirchenrat und übernimmt tragende Verantwortung für die Kirchenrechnung und Finanzverwaltung.

Schöpf war laut Diözese langjähriges Mitglied des Pfarrgemeinderates in Zams und über 25 Jahre Mitglied des Pfarrkirchenrates, auch als stellvertretender Vorsitzender. Als Jurist war seine Fachkompetenz in einer Vielzahl von Anliegen gefragt - sei es für die Korrespondenz mit den Ämtern von Gemeinde, Land Tirol oder Diözese Innsbruck, für die Überprüfung und Begleitung von Pacht-, Bauchrechts- und Mietverträgen oder für Aufträge zu Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten.

Das Ehrenkreuz „Pro ecclesia et pontifice“ (lat. „Für Kirche und Papst“) ist ein päpstliches Ehrenzeichen für besondere Verdienste um die Anliegen der Kirche und des Papstes, das sowohl an Mitglieder des Klerus als auch an männliche und weibliche Laien verliehen wird. Gestiftet wurde das Ehrenzeichen 1888 von Papst Leo XIII. anlässlich seines goldenen Priesterjubiläums. Ursprünglich wurde das Verdienstkreuz in den Stufen Gold und Silber verliehen, später wurde zusätzlich Bronze als dritte Stufe hinzugefügt. Seit 1908 existiert nur noch die Stufe Gold.