US-Börsen im Frühhandel mit Verlusten

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörsen sind am Mittwoch etwas tiefer in den Handel gestartet, nachdem am Vortag klare Gewinne verbucht worden waren. Einige Technologieunternehmen waren heute bereits vor Börsenbeginn mit gemischt aufgefassten Zahlen in den Fokus gerückt.

Gegen 15.40 Uhr verlor der Dow Jones Industrial Index 0,67 Prozent auf 25.626,85 Zähler. Innerhalb des Dow Jones büßten IBM-Papiere kurz nach Handelsbeginn fast sieben Prozent ein. Ein schwächeres Server-Geschäft und ungünstige Wechselkurse beendeten beim Computer-Urgestein den Aufschwung vorerst wieder.

Der S&P-500 Index sank indes um etwas geringere 0,33 Prozent auf 2.800,60 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gab wiederum um 0,46 Prozent auf 7.610,42 Einheiten nach. Die in beiden marktbreiteren Indizes vertretenen Titel von Netflix erhöhten sich entgegen dem Negativtrend des Marktes um 6,85 Prozent. Aus der jüngsten Zahlenvorlage war hervorgegangen, dass das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs sei. Auch die Aktien von Lam Research verbuchten Zugewinne von 2,56 Prozent, weil der Hersteller von Waferproduktionsanlagen beim bereinigten Gewinn je Aktie überrascht hatte.

Die Wertpapiere von United Continental kletterten indes um 6,26 Prozent nach oben: Die US-Fluggesellschaft blickt trotz kräftig gestiegener Treibstoffkosten noch positiver auf das Gesamtjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) werde bei 8,00 bis 8,75 Dollar liegen, teilte das Unternehmen bereits am Vortag mit.

Konjunkturdatenseitig waren Immobilienpreise veröffentlicht worden, aus denen herausging, der US-Wohnmarkt habe sich im September schlechter als erwartet entwickelt. Die Zahl der begonnenen Neubauten fiel um 5,3 Prozent auf eine Jahresrate von 1,201 Millionen, wie das Handelsministerium kürzlich mitteilte.

Im weiteren Handelsverlauf wird die Geldpolitik der US-Notenbank Fed stärker in den Fokus rücken. Am Abend steht das Protokoll der jüngsten Zinsentscheidung der Fed auf dem Programm. Anleger erhoffen sich Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbank.

