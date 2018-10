Fall Khashoggi: Maas reist vorerst nicht nach Saudi-Arabien

Berlin/Istanbul (APA/dpa) - .Wegen der Affäre um den mutmaßlich im Istanbuler Konsulat ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi legt Deutschlands Außenminister Heiko Maas (SPD) Reisepläne nach Saudi Arabien vorerst aufs Eis. Maas sagte am Mittwoch in Berlin, er wolle die Ermittlungen und ein mögliches Statement von Riad abwarten.

Der Fall müsse unverzüglich und lückenlos aufgeklärt und Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden, fordert er. „Die Vorwürfe, die im Raum stehen, die sind gravierend bis verstörend, muss man ja fast sagen“, sagte Maas. „Wir wollen wissen, was dort geschehen ist.“

US-Außenminister Mike Pompeo sagte der Türkei nach einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu und Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan Unterstützung bei der Aufklärung zu. Während die türkischen Behörden auch rund zwei Wochen nach dem Verschwinden Khashoggis noch kein Ermittlungsergebnis vorgelegt haben, tauchen in einer türkischen Zeitung weitere Details zu einem mutmaßlichen Mord im Konsulat auf. Die Informationen konnten jedoch nicht verifiziert werden. Die saudische Führung beteuert ihre Unschuld.

Khashoggi war am 2. Oktober in der Türkei in das saudische Konsulat gegangen, um dort Papiere für seine geplante Hochzeit abzuholen. Seitdem ist er verschwunden. Die türkischen Behörden gehen nach Medienberichten davon aus, dass Khashoggi im Konsulat von einem aus Saudi-Arabien angereisten 15-köpfigen Spezialkommando getötet wurde.

Die regierungsnahe türkische Zeitung „Sabah“ hatte die Namen und Fotos des mutmaßlichen saudischen Spezialkommandos veröffentlicht. Der „New York Times“ zufolge führen Spuren ins direkte Umfeld des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. So veröffentlichte die Zeitung Fotos von einem der genannten Männer, die diesen als häufigen Begleiter des Prinzen zeigen. Er stieg etwa in Madrid und Paris mit Mohammed bin Salman aus dem Flugzeug.

Drei weitere Verdächtige seien durch Zeugen und andere Aufzeichnungen dem Sicherheitsteam des Kronprinzen zugeordnet worden, schreibt die „New York Times“ weiter. Insgesamt hätten neun der Verdächtigen für saudische Sicherheitsdienste, die Armee oder Ministerien gearbeitet.

Der Blick richtet sich dabei auch auf einen Mann namens Salah Mohammed al-Tubaiki, der ebenfalls zu dem Spezialkommando gehört haben soll. Eine Person mit diesem Namen und sehr ähnlichem Aussehen tauchte in regierungsnahen saudischen Medien öfter als hochrangiger Forensiker auf. Auf Twitter gibt er sich als Leiter des saudischen wissenschaftlichen Rates für Gerichtsmedizin aus. Die Zeitung „Al-Riyadh“ bezeichnete ihn 2012 als Forensiker mit Offiziersrang, der für den allgemeinen Sicherheitsdienst Saudi-Arabiens tätig sei.

Die türkischen Behörden sollen auch im Besitz kompromittierender Ton- und Videoaufnahmen sein. Die regierungsnahe Zeitung „Yeni Safak“ berichtete am Mittwoch, sie sei im Besitz einer solchen Tonaufnahme. Das Blatt erklärte jedoch nicht, wie es an die Aufzeichnung gekommen war. Das saudische Spezialkommando habe dem Journalisten und Regimekritiker bei einem Verhör die Finger abgeschnitten und ihn dann enthauptet, hieß es in dem Bericht. In der Aufnahme sei auch der saudische Konsul Mohammed al-Otaibi zu hören, der demnach sagte: „Macht diese Sache draußen. Ihr werdet mir Probleme bereiten.“ Eine andere Stimme habe daraufhin gesagt: „Wenn Du leben willst, wenn Du nach Saudi-Arabien zurückkehrst, dann sei still.“

Die „Yeni Safak“ steht zwar der türkischen Regierung nahe und könnte daher Zugang zu Ermittlerkreisen haben, allerdings ist das Blatt auch für reißerische oder sogar hetzerische Artikel bekannt. Die Informationen sind daher mit Vorsicht zu genießen.