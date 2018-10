Fall Khashoggi - Türkei durchsucht Haus des saudischen Konsuls

Istanbul (APA/dpa) - Mit einem Tag Verspätung suchen die türkischen Behörden nun auch in der Residenz des Konsuls in Istanbul nach Spuren des vermissten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi. Ein Ermittlungsteam habe das Gebäude am Mittwoch betreten, meldete die staatliche Nachrichtagentur Anadolu.

Um die Durchsuchung hatte es zunächst Verwirrung gegeben. Außenminister Mevlüt Cavusoglu dementierte am Mittwoch Medienberichte, wonach die Residenz des Konsuls am Vortag durchsucht worden sei. Die Inspektion habe verschoben werden müssen, weil die Familie des Konsuls anwesend war. Der Konsul selbst war am Dienstag nach Saudi-Arabien gereist. Die Türkei habe ihn nicht zurückgeschickt, betonte Cavusoglu.

Schon am Montagabend hatten Ermittler das nahe der Residenz gelegene Konsulat neun Stunden lang durchsucht und dabei unter anderem DNA-Proben mitgenommen.

Khashoggi hatte das saudische Konsulat im Stadtteil Levent am 2. Oktober betreten, um Papiere für seine Hochzeit abzuholen. Seitdem ist er verschwunden.