Tennis: Switolina durch Moskau-Out 2 - Auch Pliskova dabei

Moskau (APA/sda) - Die Ukrainerin Jelina Switolina und die Tschechin Karolina Pliskova komplettieren das Feld für die WTA Finals. Beide profitierten von der Niederlage der Niederländerin Kiki Bertens in der zweiten Runde des Turniers in Moskau gegen die Weißrussin Alexandra Sasnowitsch. Switolina stand diese Woche nicht im Einsatz, Pliskova ist in Moskau bereits ausgeschieden.

Die anderen sechs Spielerinnen beim Saisonfinale der Frauen-Tour sind die vier Grand-Slam-Gewinnerinnen Simona Halep (Paris), Angelique Kerber (Wimbledon), Caroline Wozniacki (Australian Open) und Naomi Osaka (US Open) sowie Petra Kvitova und Sloane Stephens.