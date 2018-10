Wiener Rentenmarkt baut im Späthandel Gewinne aus

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Mittwoch seine Gewinne vom Vormittag weiter ausgebaut. In allen beobachteten Laufzeiten der heimischen Bundesanleihen wurden Kursgewinne verbucht.

Während es am Wiener Aktienmarkt kaum Bewegung gab, waren die als sicher empfundene Anleihen stärker gefragt. Die Kursgewinne an den Rentenmärkten wurden am Markt mit einer wieder etwas größeren Vorsicht der Anleger erklärt.

Am Nachmittag standen Konjunkturdaten aus den USA am Programm. Dort entwickelte sich der Wohnungsmarkt im September schlechter als erwartet. Zudem warten Investoren noch aus das Protokoll zur jüngsten Zinsentscheidung der Fed auf dem Programm. Anleger erhoffen sich Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbank. Am Abend werden zudem die Staats- und Regierungschefs der EU auf einem Gipfel in Brüssel versuchen, die festgefahrenen Verhandlungen über den britischen EU-Austritt wieder in Gang zu bringen.

Um 16.25 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit Dezember-Termin, mit 159,08 um 32 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (158,76). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 158,92. Das Tageshoch lag bisher bei 159,24, das Tagestief bei 158,72, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 52 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 513.546 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,44 (zuletzt: 1,46) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,67 (0,70) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,01 (0,02) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,54 (-0,50) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 36 (zuletzt: 35) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 27 (27) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 20 (21) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 15 (17) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 101,25 101,70 1,44 101,1 100,8 Bund 28/01 10 0,75 100,69 100,76 0,67 100,53 100,4 Bund 23/03 5 0,00 100,03 100,23 -0,01 100,03 100 Bund 20/01 2 3,90 107,73 107,83 -0,54 107,78 107,78 ~