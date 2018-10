Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis rutscht nach US-Öllagerdaten 3% ab

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Mittwoch im späten europäischen Handel deutlich schwächer gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 69,81 Dollar und damit um massive 2,93 Prozent weniger als am Dienstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 79,51 Dollar gehandelt.

Unerwartet gestiegene Öllagerdaten in den USA drückten merklich auf die Rohölpreise. Sie legten in der vergangenen Woche überraschend stark um 6,5 Millionen auf 416,4 Millionen Barrel zu, wie das US-Energieministerium in Washington mitteilte. Analysten hatten lediglich einen Zuwachs um 2,5 Millionen Barrel erwartet. Diese Zahlen wurden als mögliche Nachfragerückgänge interpretiert und lasten damit stark auf den Ölpreisen.

Am Mittwoch am Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.229,00 Dollar und damit etwas höher gegenüber dem Schlusskurs von Dienstag von 1.224,78 Dollar. Die ungarische Zentralbank meldete gestern, dass sie in den vergangenen Monaten ihre Goldreserven auf 31,5 Tonnen verzehnfacht hat, schreiben die Commerzbank-Analysten. Damit würde Gold 4,4 Prozent der gesamten ungarischen Währungsreserven ausmachen, was im Einklang mit dem Durchschnitt der anderen Notenbank in der Region läge.

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 79,51 81,41 -2,33 WTI 69,81 71,92 -2,93 OPEC-Daily 79,02 79,31 -0,37 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.229,00 1.224,78 +0,34 Silber 14,69 14,65 +0,27 Platin 837,78 841,55 -0,45 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 144,05 140,25 +2,71 Kakao 2.219,00 2.194,00 +1,14 Zucker 378,40 366,50 +3,25 Mais 171,50 171,75 -0,15 Sojabohnen 915,00 911,50 +0,38 Weizen 207,25 208,00 -0,36 ~