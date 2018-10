Van der Bellen für schrittweise Annäherung Serbiens an EU-Richtlinien

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA441 vom 17.10.2018 muss es im ersten Satz des zweiten Absatze richtig heißen: „Österreich werde darauf achten, dass auch in einem Land, das noch nicht der EU beigetreten sei, gewisse Regeln eingehalten WERDEN (das Wort war entfallen) und österreichische Unternehmen eine faire Chance bei der Vergabe von Aufträgen haben...“. Zudem ist zu Beginn des sechsten Absatzes richtigzustellen: „Dass die Westbalkanstaaten nicht genug Ausdauer für den langen Weg in die Union haben könnten, steht für Van der Bellen NICHT ZUR DEBATTE (nicht: außer Frage). --------------------------------------------------------------------- ~ Belgrad/Wien (APA) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Mittwoch mit einer starken Wirtschaftsdelegation in Belgrad zu einem offiziellen Besuch eingetroffen. Bei den bisherigen Gesprächen mit Regierungsvertretern sei auch die faire Vergabe von Infrastrukturaufträgen an Unternehmen ein Thema gewesen, sagte er am Mittwochnachmittag vor Journalisten im Regierungsgebäude.

Österreich werde darauf achten, dass auch in einem Land, das noch nicht der EU beigetreten sei, gewisse Regeln eingehalten werden und österreichische Unternehmen eine faire Chance bei der Vergabe von Aufträgen haben, bestätigte der Bundespräsident am Mittwochnachmittag vor Journalisten im serbischen Regierungsgebäude. „Ich glaube, unsere serbischen Kolleginnen und Kollegen sind sich bewusst, dass man bestimmte Richtlinien der Union ja schrittweise umsetzen muss, bevor man endgültig Mitglied wird“, so Van der Bellen. Dies gelte natürlich auch für Vorhaben in der Bauwirtschaft.

Das Auftreten Chinas als wirtschaftlicher Akteur auf dem Balkan und insbesondere in Serbien sei bisher „nicht wirklich“ ein Thema gewesen, so der Bundespräsident. Serbien schätze, dass China nicht nur mit Soft-Loan-Projekten präsent sei, sondern auch direkte Investitionen tätige. Die allfällige Unterbietung bei Bauvorhaben sei seines Wissens andernorts, aber nicht in Serbien selbst diskutiert worden.

Van der Bellen hatte am Mittwoch bereits Vier-Augen-Gespräche mit seinem serbischen Amtskollegen Aleksandar Vucic und Premierministerin Ana Brnabic geführt und gemeinsam mit seiner 15-köpfigen Wirtschaftsdelegation an einem österreichisch-serbischen Wirtschaftsforum teilgenommen. Bei letzterem wurde im Beisein des Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Richard Schenz, und des Präsidenten der Kammer für Handel und Industrie Serbiens, Marko Cadez, über die Herausforderungen bei Ausbau und Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur sowie über mögliche gemeinsame Anstrengungen diskutiert.

Nach dem Wirtschaftsforum am Mittwoch werde der Austausch auf Ebene der Ministerien weitergehen, aber vor allem die direkte Kooperation zwischen den beiden Wirtschaftskammern sei wichtig, sagte Van der Bellen. Diese kooperierten bereits sehr gut im Bereich der dualen Ausbildung und hätten binnen weniger Jahre die Zahl der Lehrlinge von 400 auf 4.000 verzehnfacht, berichtete der Bundespräsident. „Da ist Serbien gerne bereit, österreichische Erfahrungen zu übernehmen.“

Dass die Westbalkanstaaten nicht genug Ausdauer für den langen Weg in die Union haben könnten, steht für Van der Bellen nicht zur Debatte. Die Handels- und Investitionsströme zwischen Serbien und der Union seien so hoch, dass sie alle anderen Wirtschaftsbeziehungen überdeckten, so der Bundespräsident. Auf wirtschaftlichem Gebiet sei das Interesse somit eindeutig, erklärte er.

Vom Standpunkt der jetzigen Union aus habe man jedes Interesse, das die Region einigermaßen stabil bleibe und sich die Ereignisse der 1990er-Jahre unter keinen Umständen wiederholten, schloss Van der Bellen, bevor er zu einem Treffen mit den Mitarbeiter der österreichischen Botschaft in Serbien und eine Altstadtspaziergang aufbrach. Dabei besichtigte er in Begleitung von Ruben Fuks, dem ehemaligen Leiter der Jüdischen Gemeinde Serbiens, Vladimir Tomic, dem Kurator des Stadtmuseums von Belgrad und Dusan Glisic von der Universität Belgrad unter anderem die orthodoxe Kathedrale des hl. Erzengel Michael (Saborna Crkva), das jüdische Museum und die jüdische Gemeinde, das multikulturelle Dorcol-Viertel und die letzte erhaltene und aktive Moschee Belgrads, die Bajrakli-Moschee (Fahnenmoschee).