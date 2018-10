Prager Börse schließt knapp im Minus

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Mittwoch knapp im Minus geschlossen. Der tschechische Leitindex PX verlor geringfügige 0,05 Prozent auf 1.087,86 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,66 (Vortag: 0,68) Mrd. tschechischen Kronen.

Nach zwei Gewinntagen zum Wochenstart rutschte der PX am Mittwoch nach anfänglichen Gewinnen im Späthandel knapp in die Verlustzone. Die europäischen Leitbörsen zeigten sich ebenfalls etwas schwächer. Der tschechische Leitindex wurde vor allem von den Verlusten der beiden Schwergewichte CEZ (minus 0,72 Prozent) und Komercni Banka (minus 0,61 Prozent) belastet.

Die beiden in Prag zweitnotierten österreichischen Titel legten jeweils leicht zu. Die Aktien der Erste Group stiegen um 0,19 Prozent und die Anteilsscheine der Vienna Insurance Group (VIG) gewannen 0,24 Prozent.

Etwas deutlicher nach oben ging es für die Papiere der Moneta Money Bank (plus 0,65 Prozent). Die Spitzenplätze im Index nahmen allerdings CETV (plus 3,32 Prozent) und Stock Spirits (plus 1,35 Prozent) ein.

~ ISIN XC0009698371 ~ APA461 2018-10-17/17:05