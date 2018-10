Libyscher Außenminister traf Kneissl: Grenzschutz im Süden verstärken

Wien (APA) - In der Migrationsfrage hat für Libyen derzeit vor allem der Ausbau des Grenzschutzes im Süden des Landes Priorität. Das erklärte der libysche Außenminister Mohamed Syala am Mittwoch nach einem Treffen mit seiner österreichischen Amtskollegin Karin Kneissl (FPÖ) in Wien. Mit Österreich gebe es keinerlei Interessenskonflikt, ein Ausbau der Zusammenarbeit im logistischen Bereich sei geplant.

Dabei geht es laut Syala vor allem um Informationsaustausch und die Bereitstellung von Helikoptern und Drohnen. „Wir können Migration nicht vollständig kontrollieren, aber wir können die negativen Nebeneffekte reduzieren“, sagte er. Wichtig sei vor allem der Ausbau der Grenzkontrollen im Süden Libyens. Denn im Mittelmeer leiste die Marinemission Sophia „gute Arbeit“, formulierte Syala. Auch Kneissl zeigte sich zufrieden: Die Zusammenarbeit mit Libyen sei wichtig, das Land sei schließlich der Korridor zwischen Subsahara-Afrika und Europa.

Wichtiger Punkt auf der Agenda war außerdem der Ölpreis und der Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten. „All das ist natürlich eine Frage von Sicherheit und der politischen Umstände“, betonte Kneissl. Doch die ganze Welt habe „ein Auge auf libysches Öl“, so die Außenministerin. „Wir haben großes Interesse daran, unsere Ölexporte zu erhöhen“, sagte Syala. Außerdem werde daran gearbeitet, das rechtliche Rahmenwerk für Unternehmen zu verbessern und Geschäftsmöglichkeiten in Libyen wiederaufzubauen - auch für österreichische Firmen.

Auf die Frage, wie er zu dem Vorstoß des französischen Präsidenten Emmanuel Macron stehe, in Libyen noch 2018 Neuwahlen anzusetzen, gab sich Syala zurückhaltend. „Ich glaube nicht, dass 2018 realistisch ist“, sagte er. Schließlich müssten die Konditionen dafür gegeben sein. Macron hatte im Mai mit einer Konferenz in Paris einen Vermittlungsversuch im internen Libyen-Konflikt gestartet. Dabei waren auch Neuwahlen angedacht worden.

Seit dem Sturz von Libyens langjährigem Machthaber Muammar al-Gaddafi im Herbst 2011 herrscht Chaos in dem nordafrikanischen Land. Weite Teile Libyens werden von bewaffneten Milizen kontrolliert, im Osten größtenteils von Truppen des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar. Er unterstützt die Gegenregierung in Tobruk, die in Opposition zur international unterstützten Regierung der nationalen Einheit in Tripolis unter Regierungschef Fayez al-Sarraj steht. Für 12. und 13. November ist in Palermo auf der italienischen Insel Sizilien eine neuerliche Libyen-Konferenz geplant. Ziel ist es, den Stabilisierungsprozess in dem nordafrikanischen Land zu erleichtern.