Oettinger relativiert Bericht zu Ablehnung von Italiens Budgetentwurf

Brüssel (APA/Reuters) - EU-Kommissar Günther Oettinger hat einen Bericht des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ relativiert, demzufolge die Brüsseler Behörde den Budgetentwurf aus Rom für das kommende Jahr ablehnen wird. „Ich habe weder gesagt, dass es eine Entscheidung der Kommission zu Italien gibt, noch dass ein Brief mit einer Ablehnung an diesem Donnerstag oder Freitag abgeschickt wird“, meinte Oettinger am Mittwoch.

Auf Twitter erklärte er, er gehe davon aus, dass die EU-Kommission von Italien eine Korrektur des Haushaltsentwurfs 2019 fordern werde. Dies sei „seine persönliche Meinung auf der Basis der Zahlen“. Der „Spiegel“ hatte unter Berufung auf Oettinger von einer Ablehnung des umstrittenen Haushalts berichtet. „Der entsprechende Brief von Wirtschafts- und Finanzkommissar Pierre Moscovici soll am Donnerstag oder Freitag in Rom eintreffen“, schrieb das Magazin ohne ausdrückliche Angabe einer Quelle.

(https://twitter.com/GOettingerEU/status/1052567171426119680.)