Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch befestigt geschlossen. Der ATX stieg 12,01 Punkte oder 0,37 Prozent auf 3.286,04 Einheiten. Damit lag die tatsächliche Entwicklung des Leitindex rund 13 Punkte unter der heutigen Händlerprognose im APA-Konsensus von 3.299,00 Punkten. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York -0,66 Prozent, DAX/Frankfurt -0,47 Prozent, FTSE/London -0,21 Prozent und CAC-40/Paris -0,59 Prozent.

Damit konnte sich der heimische Markt gegen die international schwache Börsenstimmung - mit klaren Verlusten an der Wall Street und an den europäischen Leitbörsen im Blick - stemmen. Der ATX verbuchte bereits seinen 3. Gewinntag in Folge, nachdem er zuvor eine Minusstrecke von sechs Verlusttagen absolviert hatte. Im Verlauf wurden die Zuwächse in Wien aber etwas eingegrenzt.

Auf Unternehmensseite lag eine sehr übersichtliche Meldungslage vor. Telekom Austria (TA) legte bereits am Vorabend Geschäftszahlen vor. Beim größten heimischen Telekomunternehmen hat das Nettoergebnis auch im dritten Quartal durch eine Markenwert-Abschreibung gelitten und ging um mehr als 21 Prozent auf 116,7 Mio. Euro zurück. Die Analysten der Landesbank Baden-Würtenberg (LBBW) schreiben in einer ersten Einschätzung der Zahlen, dass die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt die Markterwartungen erfüllt haben, wobei das Ausgangsniveau aber relativ niedrig war. Die TA-Papiere reagierten mit plus 1,8 Prozent auf 6,69 Euro.

Porr-Titel bauten ein Plus von 2,5 Prozent auf 24,60 Euro. Der Baukonzern hat in Polen erneut den Zuschlag für ein Großprojekt erhalten: Das Auftragsvolumen für den 16 Kilometer langen Abschnitt der Schnellstraße S3 beträgt umgerechnet rund 315 Mio. Euro.

Unter den Schwergewichten legten Andritz 2,2 Prozent auf 47,56 Euro zu. OMV-Anteilsscheine zogen ungeachtet abrutschender Rohölpreise um 0,9 Prozent auf 49,50 Euro hoch. voestalpine stärkten sich um 0,6 Prozent auf 37,00 Euro.

Schwächer als der Gesamtmarkt entwickelten sich Raiffeisen Bank International (plus 0,08 Prozent) und Erste Group (minus 0,6 Prozent).

Erneut gesucht präsentierten sich die Do&Co-Papiere mit einem Kursgewinn von 4,1 Prozent auf 74,40. Bereits am Vortag waren die Titel des Cateringunternehmens um mehr als sechs Prozent hochgesprungen.

Ans untere Ende der Kursliste rutschen die FACC-Titel mit einem Verlust von 6,1 Prozent. Die Vortageskursgewinne von 6,5 Prozent beim Luftfahrtzulieferer wurden damit egalisiert.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA485 2018-10-17/17:49