UVP - Köstinger: Beglaubigung für Mitgliederlisten durch Notar

Wien (APA) - Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Mittwochabend gegenüber der APA betont, dass die Umweltsprecher der Koalitionsparteien ÖVP und FPÖ in einem Gespräch mit den NGOS zu neuen Bestimmungen der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) den Umweltschützern entgegengekommen sind. Ein Gutachten der NGOs habe ja Empfehlungen abgegeben, wie man mit datenschutzrechtlichen Bedenken umgehen kann.

Auslöser der Diskussion war ein Abänderungsantrag der Regierungsparteien, der das Recht auf Parteienstellung für NGOs in der UVP erschwert. Demnach muss ein Verein aus mindestens hundert Mitgliedern bestehen, ein Verband muss mindestens fünf Mitgliedsvereine umfassen. Weiters soll vorgeschrieben werden: „Dem Antrag ist eine Liste der Mitglieder des Vereins mit Name und Anschrift der Mitglieder anzufügen. Bei einem Verband ist eine Liste der Mitgliedsvereine anzufügen.“

Eine der Empfehlungen in dem NGO-Gutachten war, dass man einen Notar oder Wirtschaftsprüfer einsetzen könne, der die Mitgliederzahl beglaubigt. Darin sind die Umweltsprecher der Koalitionsparteien den NGOs Köstinger zufolge entgegengekommen. „Ich glaube, das ist ein gangbarer Weg“, sagte Köstinger. Die Ministerin betonte, dass „Betroffene, Anrainer und Bürgerinitiativen ja automatisch Parteienstatus haben“.

Den Koalitionsparteien sei es darum gegangen, sicherzustellen, dass Organisationen, die in einem UVP-Verfahren diesen Status nicht automatisch haben, auch jemanden vertreten. Ihre Regierungsvorlage habe das nicht beinhaltet. Mit der Beglaubigung durch Notare oder Wirtschaftsprüfer ließe sich Köstinger zufolge verhindern, dass personenbezogene Daten an Regierungsorganisationen gingen.

NGOs hatten ihre Kritik an dem Abänderungsantrag nach dem Gespräch mit den Umweltsprechern von ÖVP und FPÖ erneuert und einen Krisengipfel mit der Umweltministerin verlangt. Auch der Umweltdachverband attestierte in einer Aussendung zwar, dass das Gespräch sachlich verlaufen sei. „Allerdings konnte kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden. Seitens der Umweltsprecher wurde lediglich signalisiert, in den Antragserläuterungen die Klarstellung aufzunehmen, dass nicht die vollständige Mitgliederliste, sondern ,nur‘ der Nachweis von 100 ,freiwilligen‘ Mitgliedern vorgelegt werden müsse. Die datenschutzrechtlichen und europarechtlichen Bedenken konnten in diesem Gespräch nicht ausgeräumt werden“, so der Dachverband.

Übereinstimmung bestehe darin, eine Beschleunigung und Qualitätssteigerung der UVP-Verfahren erzielen zu wollen. „Umweltdachverband hat einige Vorschläge unterbreitet wie dies ohne Absenkung von Umweltstandards und ohne Schikanen für anerkannte Umweltorganisationen erzielt werden könnte. Eine Fortführung der Gespräche ist notwendig“, betonte Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes.