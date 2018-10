EU-Gipfel - May hofft auf Brexit-Deal in nächsten Wochen

Brüssel (APA) - Die britische Premierministerin Theresa May hofft auf einen Brexit-Deal „in den nächsten Tagen und Wochen“. Damit scheint klar, dass es am EU-Gipfel Mittwochabend keine Vereinbarung geben dürfte. May erklärte vor Beginn des Treffens der Staats- und Regierungschefs, seit dem letzten EU-Gipfel in Salzburg beträchtliche Fortschritte erzielt worden seien.

Die Teams beider Seiten hätten sehr hart gearbeitet. Die meisten Bereiche seien gelöst, „aber da ist noch die Frage des nordirischen Backstops“. Aber „jeder am Tisch will einen Deal. Wir arbeiten eng und intensiv. Ein Deal ist erreichbar“. Aber es sei jetzt nicht an der Zeit, dass dies geschehe.

Angesprochen auf die Übergangsperiode sagte May, „wir schauen, dass wir heute Nacht sehr gute Fortschritte erzielen“. Bezüglich Irland bestünden noch Probleme, doch seien diese lösbar. Es liege im Interesse sowohl der EU als auch Großbritanniens, betonte die Premierministerin.