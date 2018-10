USA setzten Millionen-Kopfgeld auf mexikanischen Drogenboss aus

Mexiko-Stadt (APA/dpa) - Die USA haben ein hohes Kopfgeld auf einen mutmaßlichen mexikanischen Drogenbaron ausgesetzt. Für die Ergreifung von Nemesio Oseguera Cervantes alias „El Mencho“ seien zehn Millionen Dollar ausgelobt, teilten das Justiz-, Außen- und Finanzministerium der USA am Dienstag (Ortszeit) gemeinsam mit.

Der 52-Jährige sei einer der führenden Köpfe des mexikanischen Drogensyndikats Jalisco Nueva Generacion (CJNG), hieß es. Die US-Strafverfolgungsbehörde für Drogendelikte (DEA) sehe die mexikanischen Kartelle als größte Bedrohung für die USA, wenn es um Rauschgifte gehe, sagte US-Justizminister Jeff Sessions. Der Kampf gegen länderübergreifende kriminelle Organisationen werde fortgesetzt.

Das CJNG-Kartell gilt derzeit als das mächtigste Verbrechersyndikat in Mexiko. Die kriminelle Organisation ist im westlichen Bundesstaat Jalisco ansässig, macht seine Geschäfte aber in ganz Mexiko. Die CJNG-Mitglieder liefern sich regelmäßig blutige Auseinandersetzungen mit dem verfeindeten Sinaloa-Kartell. Gegründet wurde es 2011. Die DEA nimmt an, dass das CJNG-Kartell in drei Viertel der mexikanischen Bundesstaaten vertreten ist. Die internationalen Kontakte der Organisationen sollen demnach bis nach Asien und Australien reichen.