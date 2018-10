Van der Bellen in Belgrad - Vucic gegen Kosovo als Interpol-Mitglied

Belgrad/Wien (APA) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch einen zweitägigen Besuch in Belgrad begonnen. Gemeinsam mit seinem serbischen Amtskollegen Aleksandar Vucic betonte er die freundschaftlichen Beziehungen und die gute wirtschaftliche Kooperation. Gleichzeitig wurden die unterschiedlichen Positionen Österreichs und Serbien bezüglich des Konflikts zwischen Belgrad und Pristina unterstrichen.

Es sei „klipp und klar“, dass die EU Probleme habe und keine weiteren importieren dürfe, sagte Van der Bellen nach einem Vier-Augen-Gespräch mit Vucic bei einem gemeinsamen Pressestatement. „Ich bitte um Verständnis dafür, dass die Union offene Grenzfragen vorher geklärt haben will“, sagte er in Bezug auf einen zukünftigen Beitritt des Kandidatenlandes Serbien, für den die Lösung des Konflikts als Voraussetzung gilt. Van der Bellen verwies auf die Erfahrungen der Union im Fall von Zypern und die Frage des Adriazugangs von Slowenien und Kroatien, um diese Haltung zu erklären. Serbien erkennt die Unabhängigkeit seiner ehemaligen Provinz Kosovo im Gegensatz zu Österreich nicht an.

Die Position Österreichs sei, dass eine friedliche und einvernehmliche Lösung zwischen Serbien und Kosovo mit großem Wohlwollen angesehen werde - „Die Betonung liegt natürlich auf einvernehmlich und friedlich“, so der Bundespräsident im Palata Srbije, dem „Palast Serbiens“ und einstigem Sitz der jugoslawischen Regierungen.

Vucic unterstrich erneut die Notwendigkeit, weiter zu verhandeln und eine Kompromisslösung zu finden. Er machte klar, dass Serbien sich gegen eine Aufnahme des „sogenannten Staates“ Kosovo in die Polizeiorganisation Interpol stelle. Als Begründung führte er an, dass der Kosovo dann nicht mehr gesprächsbereit sein und einfach abwarten würde, bis die nächsten Schritte - eine Mitgliedschaft in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und bei den Vereinten Nationen - folgten. Serbien würde diesem Druck nicht nachgeben und man befände sich in einer „Sackgasse“.

Zweitens würden infolgedessen „5.000 Haftbefehle gegen Serben“ ausgestellt werden, die an den Auseinandersetzungen 1999 beteiligt gewesen seien. Diese würden dann nicht wissen, ob sie noch ausreisen könnten, was Spannungen und mehr Konflikte auslösen würde, warnte Vucic. Er habe kein Verständnis für serbische Politiker, die den Beitritt befürworteten, fügte er hinzu.

Die österreichische Position zu einer Mitgliedschaft des Kosovo in der Polizeiorganisation Interpol sei noch nicht ganz fixiert, meinte Van der Bellen. Es gebe auch noch Zeit - der Beschluss werde innerhalb der Interpol erst in ein paar Wochen gefasst. Er wolle sich an der Diskussion beteiligen, sagte der Bundespräsident. „Die serbische Seite hat hier verschiedene Bedenken vorgetragen“, berichtete er.

Der serbische Staatschef stellte zudem fest, die Bildung eines Kosovo-Heeres, wie sie mit Unterstützung der USA bis Ende des Jahres geplant sei, nicht zulassen zu wollen. Dafür gebe es keine internationalen Rechtsakte. Sollte die - formell noch bestehende - UNO-Übergangsverwaltung in Pristina (UNMIK) das Land verlassen, hätte dies eine „grässliche Situation“ zufolge, warnte er. „Wir hätten keine andere Wahl, als unseren Staat zu schützen“, so Vucic.

Einig waren sich die Präsidenten, dass die gute wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern weiter ausgebaut werden sollte. Österreichische Unternehmen beschäftigten in Serbien derzeit insgesamt rund 20.000 Mitarbeiter, berichtete der serbische Staatschef. Laut den jüngsten Umfragen würden 98 Prozent der Firmen auch in Serbien reinvestieren. Auch Van der Bellen freute sich, dass die Firmen „kommen, um zu bleiben“, und nicht auf rasche Gewinne aus seien. Österreichische Unternehmen gehörten zu den größten Auslandsinvestoren in Serbien.

Österreich werde darauf achten, dass auch in einem Land, das noch nicht der EU beigetreten sei, gewisse Regeln eingehalten werden und österreichische Unternehmen eine faire Chance bei der Vergabe von Infrastrukturaufträgen haben, bestätigte der Bundespräsident am Mittwochnachmittag vor Journalisten im serbischen Regierungsgebäude. „Ich glaube, unsere serbischen Kolleginnen und Kollegen sind sich bewusst, dass man bestimmte Richtlinien der Union ja schrittweise umsetzen muss, bevor man endgültig Mitglied wird“, so Van der Bellen. Dies gelte natürlich auch für Vorhaben in der Bauwirtschaft.

Der Ausbau des Verkehrsnetzes war Schwerpunktthema beim österreichisch-serbischen Wirtschaftsforum im Palata Srbije, bei dem neben Van der Bellen, einer 15-köpfigen Wirtschaftsdelegation aus Österreich und serbischen Vertretern der Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Richard Schenz, und der Präsident der Kammer für Handel und Industrie Serbiens, Marko Cadez, über die Herausforderungen bei Ausbau und Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur sowie über mögliche gemeinsame Anstrengungen diskutierten.

Der Warenaustausch zwischen den beiden Ländern habe den Rekordstand im letzten Jahr von etwa 1,2 Milliarden Euro erreicht, sagte Schenz. „Was viel zu wenig“ sei, „nur so nebenbei“, kritisiert er scherzhaft und meinte, man habe „Luft nach oben“. Die neuen Daten zum laufenden Jahr zeigten einen positiven Trend zum Ausgleich der Handelsbilanz. „Einer stabilen Entwicklung der österreichischen Exporte nach Serbien steht eine beeindruckende Wachstumsrate der serbischen Lieferungen nach Österreich gegenüber“, so Schenz. Beide Seiten könnten mit dem Ergebnis zufrieden sein, meinte er. Auch Österreich wolle keine „Einbahnstraße“ haben, sondern ausgeglichene Wirtschaftsbeziehungen.

„Ich glaube, dass das klare Bekenntnis Serbiens, Mitgliedsstaat der EU werden zu wollen, wirtschaftliche Stabilität und Vertrauen vermittelt“, sagte Van der Bellen in seiner Rede am Wirtschaftsforum. „Natürlich wissen wir alle, dass noch viele Dinge zu tun sind - das ist üblich in den langen Beitrittsverhandlungen“, räumte er ein. Bürokratieabbau und die Stärkung der Rechtssicherheit stünden als wesentliche Kriterien für weitere Investitionen im Fokus auch österreichischer Unternehmen.

Nach dem Wirtschaftsforum am Mittwoch werde der Austausch auf Ebene der Ministerien weitergehen, aber vor allem die direkte Kooperation zwischen den beiden Wirtschaftskammern sei wichtig, sagte Van der Bellen am Mittwochnachmittag vor Journalisten. Diese kooperierten bereits sehr gut im Bereich der dualen Ausbildung und hätten binnen weniger Jahre die Zahl der Lehrlinge von 400 auf 4.000 verzehnfacht, berichtete der Bundespräsident. „Da ist Serbien gerne bereit, österreichische Erfahrungen zu übernehmen.“

Dass die Westbalkanstaaten nicht genug Ausdauer für den langen Weg in die Union haben könnten, steht für Van der Bellen nicht zur Debatte. Die Handels- und Investitionsströme zwischen Serbien und der Union seien so hoch, dass sie alle anderen Wirtschaftsbeziehungen überdeckten, so der Bundespräsident nach seinem Gespräch mit Premierministerin Ana Brnabic. Auf wirtschaftlichem Gebiet sei das Interesse somit eindeutig, erklärte er.

Vom Standpunkt der jetzigen Union aus habe man jedes Interesse, das die Region einigermaßen stabil bleibe und sich die Ereignisse der 1990er-Jahre unter keinen Umständen wiederholten, schloss Van der Bellen, bevor er zu einem Treffen mit den Mitarbeiter der österreichischen Botschaft in Serbien und eine Altstadtspaziergang aufbrach. Den Mittwochabend werden die beiden Staatsoberhäupter nach dem österreichischen Nationalfeiertagsempfang im Belgrader Rathaus mit einem gemeinsamen Abendessen beschließen.