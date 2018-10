Europas Leitbörsen schließen mit tieferen Notierungen

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen sind am Mittwoch mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Bereits im Verlauf hatten einige europäische Indizes ihr Vorzeichen gewechselt. Nach negativer Eröffnung in den USA zogen noch weitere der zuvor positiv notierenden Börsenbarometer nach.

Letztendlich sank der Euro-Stoxx-50 um 0,44 Prozent auf 3.243,08 Zähler. Innerhalb des Eurozonen-Leitindex fielen die Blicke der Investoren besonders auf die Aktien der ASML Holding, Danone und Fresenius.

Die Aktien des deutschen Fresenius-Konzerns schlitterten nämlich mit minus 8,90 Prozent in die Verlustzone. Das Unternehmen blickt angesichts schleppender Geschäfte bei einigen Töchtern skeptischer auf das Gesamtjahr. Die Titel von Fresenius Medical Care (FMC) gaben gar 16,50 Prozent ab.

Ebenfalls schwächer schlossen Danone, die sich am heutigen Mittwoch um 4,34 Prozent reduzierten. Der französische Lebensmittelkonzern wurde im dritten Quartal von einer schwächeren Nachfrage nach Babynahrung in China gebremst.

Für die Wertpapiere der ASML Holding ging es dagegen um 3,47 Prozent nach oben. Wegen einer anhaltend guten Nachfrage nach Lithografiesystemen steigerten der niederländische Konzern Umsatz und Ertrag deutlich. Der Nettogewinn legte im dritten Quartal zudem etwas stärker zu als von Analysten erwartet.

Während vor allem Quartalszahlen bei den Werten des Sammelindex der Eurozone im Mittelpunkt standen, war an der Mailänder Börse erneut der italienische Haushaltsplan ein zentrales Thema. Der bankenlastige FTSE MIB reduzierte sich am Mittwoch um 1,33 Prozent auf 8.997,20 Einheiten.

Die EU-Kommission wies einem Medienbericht zufolge den italienischen Budgetentwurf für das kommende Jahr zurück. Das habe EU-Budgetkommissar Günther Oettinger bestätigt, berichtete „Spiegel Online“. Italiens Budgetentwurf für 2019 sei mit den Verpflichtungen, die in der EU bestünden, so nicht vereinbar, sagte der Politiker demnach.

Die Aktien von Akzo Nobel stiegen indes in Amsterdam um 2,59 Prozent. Der niederländische Spezialchemiekonzern hatte zuvor bekannt gegeben, dass er seinen Kerngewinn im dritten Quartal trotz fallender Umsatzzahlen um acht Prozent steigern konnte.

Zuletzt kamen auch französische Autowerte in Bewegung. Peugeot und Renault reduzierten sich jeweils um 4,62 und 3,15 Prozent. Dem Kursverlust war vorausgegangen, dass sich der Autoabsatz in der Eurozone im September um 23,4 Prozent zum Vorjahresmonat gefallen war.

~

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.286,04 12,01 0,37 3.274,03 Frankfurt DAX 11.715,03 -61,52 -0,52 11.776,55 London FT-SE-100 7.054,60 -4,80 -0,07 7.059,40 Paris CAC-40 5.144,95 -28,10 -0,54 5.173,05 Zürich SPI 10.349,93 -43,11 -0,41 10.393,04 Mailand FTSEMIB 19.454,99 -262,84 -1,33 19.717,83 Madrid IBEX-35 8.997,20 -77,50 -0,85 9.074,70 Amsterdam AEX 527,58 1,40 0,27 526,18 Brüssel BEL-20 3.559,97 -3,97 -0,11 3.563,94 Stockholm SX Gesamt 1.548,27 -5,89 -0,38 1.554,16 Europa Euro-Stoxx-5 3.243,08 -14,26 -0,44 3.257,34

0

Euro-Stoxx 358,98 -1,74 -0,48 360,72 ~

~ ISIN EU0009658145 ~ APA505 2018-10-17/18:15