Brexit - Bettel stellt Verlängerung um ein Jahr in den Raum

Brüssel (APA) - Der luxemburgische Premier Xavier Bettel hat vor dem EU-Gipfel Mittwoch Abend zum Brexit mit der Aussage überrascht, dass auch eine „Verlängerung um ein Jahr“ eine Möglichkeit sei. Es seien noch die beiden Fragen mit Irland und dem Binnenmarkt offen, aber „ich bin der Hoffnung, dass wir eine Lösung finden werden. Es gibt jedoch keine Garantie“.

Es liege an beiden Seiten, nicht nur an Europa, Kompromisse zu machen. Auch an Großbritannien. „Wir können die Regeln des Binnenmarkts nicht einfach aufgeben. Es gibt auch noch die Möglichkeit einer Verlängerung von einem Jahr“, so Bettel wörtlich. Allerdings wolle er heute einmal hören, was sein irischer Kollege Leo Varadker zu sagen habe. „Seine Meinung ist für mich entscheidend“.

Konkret angesprochen, ob er sich einen Durchbruch erwarte, sagte Bettel: „Also die Hoffnung habe ich noch immer, ob heute oder nicht, weiß ich nicht. Solange wir nicht alles geklärt haben, wird es keinen Deal geben“. Natürlich sei auch ein „no deal“ möglich, aber „Interesse hat keiner daran. Die Trennung sollte im Guten sein“.

Der slowakische Premier Peter Pellegrini glaubt nicht an einen Deal beim heutigen EU-Gipfel. „Meine Hoffnung war, dass wir heute schon eine konkrete Lösung auf dem Tisch haben werden. Aber es schaut nicht danach aus“.