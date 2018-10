Brexit - Rutte glaubt vor EU-Gipfel an Lösung in kommenden Wochen

Brüssel (APA) - Der niederländische Regierungschef Mark Rutte glaubt an eine Lösung in der Brexit-Frage erst „in den kommenden Wochen“. Vor Beginn des EU-Gipfels zum Brexit am Mittwochabend in Brüssel sagte Rutte, die Grenzfrage Irland-Nordirland sei die entscheidende.

„Unglücklicherweise haben wir gedacht, wir könnten heute zu einer finalen Vereinbarung komme. Doch ist eine Menge an Fortschritten erzielt worden. Die Debatte konzetriert sich auf die irisch-nordirische Grenze“. Großbritannien wolle eine Grenze in der irischen See vermeiden und gleichzeitig ehe es darum, eine harte grenze in Irland selbst zu vermeiden. „Heute glaube ich nicht, dass wir die Dinge vollständig lösen“. Es handle sich um eine sensible Angelegenheit, aber „viele Optionen und Möglichkeiten gibt es, damit umzugehen“.