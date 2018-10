Brexit - Merkel: Übereinkunft wäre für alle Seiten besser

Brüssel (APA) - Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat vor dem EU-Gipfel am Mittwochabend in Brüssel eine Übereinkunft beim Brexit als „besser für alle Seiten“ bezeichnet. „Wir hätten uns gefreut, wenn das Austrittsabkommen schon ganz fertig gewesen wäre, so sind es nur 90 Prozent“, erklärte die Kanzlerin.

Merkel hielt sich in ihrer Rede extrem kurz. Sie merkte an, dass „ich mit dem Geist an die Sache herangehe, alles zu versuchen, eine Übereinkunft zu finden“. Die britische Premierministerin Theresa May werde zunächst ihren Bericht dem EU-Gipfel vorstellen und werde es unter den 27 eine Diskussion auf Grundlage des Berichts von EU-Chefverhandler Michel Barnier geben.