Rauch zwang Flugzeug von First Lady Melania Trump zur Rückkehr

Washington (APA/dpa) - Rauch in der Kabine hat das Flugzeug der First Lady Melania Trump zur Rückkehr auf eine US-Luftwaffenbasis bei Washington gezwungen. Melania Trump (48) sei am Mittwoch auf dem Weg zum Besuch eines Krankenhauses in Philadelphia gewesen, als rund 15 Minuten nach dem Start „kleine Mengen Rauch“ im Flugzeug zu sehen gewesen seien, berichteten mitreisende Reporter.

Die Crew habe Passagieren feuchte Tücher ausgehändigt, um sie gegen den Brandgeruch über ihre Gesichter zu legen. Das Flugzeug vom Typ Boeing C-32A sei daraufhin zur Luftwaffenbasis Andrews bei Washington zurückgekehrt.

Melania Trump und ihre Delegation seien dann mit einem anderen Flugzeug nach Philadelphia gereist, hieß es weiter. Die Sprecherin der First Lady, Stephanie Grisham, habe gesagt, es habe sich um eine kleinere Angelegenheit gehandelt. Weitere Informationen würden bekannt gegeben, wenn die Untersuchung abgeschlossen sei.

Melania Trump besuchte im Rahmen ihrer „Be Best“-Initiative, die sich für den Schutz von Kindern einsetzt, eine Intensivstation für Neugeborene im Thomas-Jefferson-Universitätskrankenhaus in Philadelphia. Sie traf dabei mit Familien von Babys von drogenabhängigen Müttern zusammen. Mit Blick auf den Entzug der Kinder sagte Melania Trump nach Angaben ihrer Pressestelle: „Es gibt wenig Schlimmeres, als ein Neugeborenes leiden zu sehen.“