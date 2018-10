US-Börsen dämmen Verluste deutlich ein - S&P-500 dreht ins Plus

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Mittwoch im Verlauf ihre anfänglichen Verluste deutlich eingedämmt. Unterstützung kam dabei vor allem von steigenden Bankaktien. Auch die Berichtssaison lieferte Impulse. Der Dow Jones lag zuletzt nur mehr 0,10 Prozent im Minus und stand damit bei 25.771,41 Einheiten.

Der marktbreite S&P-500 drehte sogar ins Plus und stieg um 0,10 Prozent auf 2.812,68 Zähler. Der Nasdaq Composite Index wiederum verlor geringfügige 0,07 Prozent auf 7.639,53 Punkte.

Bei den Einzelwerten gerieten die Aktien von IBM im Dow Jones schwer unter Druck und gaben um 6,44 Prozent nach. Ein schwaches Server-Geschäft und ungünstige Wechselkurse haben den Aufschwung beim Computer-Urgestein im Sommerquartal vorerst wieder beendet. In den drei Monaten bis Ende September gingen die Erlöse im Jahresvergleich um rund zwei Prozent auf 18,8 Mrd. Dollar zurück. Experten hatten mit einem höheren Umsatz gerechnet.

Stark nachgefragt wurden hingegen die Aktien von Netflix. Diese stiegen im S&P-500 um 3,33 Prozent. Der Streamingdienst ist nach einem mäßigen zweiten Quartal zuletzt wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Im dritten Vierteljahr lockte Netflix knapp sieben Millionen neue Nutzer an - bei einer eigenen Prognose von fünf Mio. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 34 Prozent auf knapp vier Mrd. Dollar. Der Gewinn war mit 403 Mio. Dollar mehr als drei Mal so hoch wie vor einem Jahr.

Gut gesucht waren außerdem die Papiere von United Continental, die im Verlauf um 5,65 Prozent stiegen. Die Fluggesellschaft blickt trotz kräftig gestiegener Treibstoffkosten noch positiver auf das Gesamtjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) wird laut neuer Prognose bei 8,00 bis 8,75 Dollar liegen. Zuvor war das Unternehmen von 7,25 bis 8,75 US-Dollar ausgegangen.

Im Branchenvergleich wurden Bankaktien besonders stark nachgefragt. Im Dow notierten Goldman Sachs (plus 2,91 Prozent) und JPMorgan Chase (plus 1,72 Prozent) im Spitzenfeld. Im S&P-500 legten Morgan Stanley (plus 3,81 Prozent), Wells Fargo (plus 2,07 Prozent) und Bank of America (plus 2,00 Prozent) besonders deutlich zu. Die Banken profitieren von den weiter steigenden Anleihezinsen. Die Rendite richtungsweisender US-Staatsanleihen lag zuletzt bei 3,15 Prozent.

Weitere Impulse könnte das später im Verlauf anstehende Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) liefern. Die Zentralbank hatte Ende September ihren Leitzins das dritte Mal in diesem Jahr erhöht.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA522 2018-10-17/19:00