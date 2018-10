Staatsverträge - Gesetz für Vorabprüfung durch VfGH Anfang 2019

Wien (APA) - Justizminister Josef Moser (ÖVP) will im ersten Quartal 2019 einen Gesetzesentwurf für eine Vorabprüfung von Staatsverträgen durch den Verfassungsgerichtshof (VfGH) vorlegen. Das kündigte der Ressortchef am Mittwoch im Verfassungsausschuss an, teilte die Parlamentskorrespondenz mit. Die Fraktionen sind sich in dieser Frage grundsätzlich einig.

Moser erklärte zu der Forderung der SPÖ, man sei bei der Umsetzung des auch im Regierungsprogramm verankerten Vorhabens bereits in der Zielgerade. Derzeit werden vom Verfassungsdienst offene Fragen geprüft, der Ministerialentwurf soll dann Anfang nächsten Jahres vorliegen.

VfGH-Vizepräsident Christoph Grabenwarter erklärte dazu im Ausschuss, der VfGH sei für eine solche Neuerung unverändert offen, wenn durch die Ausgestaltung im Gesetz sichergestellt werde, dass der VfGH seiner Aufgabe in der vorgegebenen Zeit nachkommen kann und die bestehende nachfolgende Prüfung der Staatsverträge nicht beeinträchtigt wird. Dass Staatsverträge vor der Ratifikation durch den Bundespräsidenten einer Vorabprüfung durch den VfGH unterzogen werden schlugen auch der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen und sein Amtsvorgänger Heinz Fischer vor. Ein Staatsvertrag ist auch bei Freihandelsabkommen wie CETA nötig.