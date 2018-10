Bundesbank-Präsident fordert Italien zur Einhaltung der Regeln auf

Frankfurt (APA/Reuters) - Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat sich ablehnend zu den Haushaltsplänen der italienischen Regierung geäußert. Die EU-Kommission habe die jüngsten Budgetplanungen des Landes und den darin angelegten Regelverstoß zu Recht sehr kritisch kommentiert, sagte er am Mittwoch in Berlin auf dem Hauptstadtempfang der Bundesbank laut Redetext.

Die öffentlichen Schulden würden dort seit Jahren 130 Prozent der Wirtschaftsleistung überschreiten. „Für das kommende Jahr verlangen die Regeln daher, dass in Italien deutlich konsolidiert wird.“

EU-Kommissar Günther Oettinger erwartet, dass der italienische Haushaltsentwurf für 2019 nicht den Segen der Brüsseler Behörde bekommen wird. Er halte es für wahrscheinlich, dass Italien aufgefordert werden müsse, diesen zu korrigieren, schrieb er auf Twitter. Die Regierung in Rom aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung plant eine deutlich höhere Neuverschuldung als von der Vorgängerregierung in Aussicht gestellt. Das Defizit soll 2,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmachen - dreimal so viel wie ursprünglich vorgesehen.

„Offenbar sehen auch viele Anleger diese Entwicklung mit Sorge“, sagte Weidmann. Die wirtschaftlich guten Zeiten würden nicht ewig anhalten. Deshalb sei gerade jetzt die Fiskalpolitik gefordert, ihre Handlungsfähigkeit sicherzustellen. „Das gilt nicht zuletzt für die Länder in Europa, deren Schuldenstände noch sehr hoch und in den vergangenen Jahren kaum gesunken sind.“ Von den aktuell niedrigen Zinsen würden sie besonders entlastet. „Aber dies darf nicht einfach fortgeschrieben werden.“ Im Zuge der geldpolitische Normalisierung würden die Zinsen wieder steigen und das werde gerade hoch verschuldete Länder belasten, warnte er.

Die EZB ist schwenkt mittlerweile vorsichtig in Richtung einer weniger lockeren Geldpolitik um, da sich der konjunkturelle Aufschwung inzwischen gefestigt hat. So will sie Ende Dezember ihre billionenschweren Anleihenkäufe auslaufen lassen - ihr wichtigstes Kriseninstrument in den vergangenen Jahren. Die Leitzinsen sollen aber noch bis „mindestens über den Sommer 2019“ hinaus auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent bleiben.

