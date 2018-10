Brexit - Macron sieht London und Brüssel „nicht weit“ entfernt

Paris (APA/AFP) - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat weitere Anstrengungen in den Brexit-Verhandlungen zwischen Brüssel und London gefordert. Die Verhandlungspartner seien „nicht weit“ von einer Einigung entfernt, es seien aber noch „weitere Fortschritte nötig“, sagte Macron am Mittwochabend zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel. „Nun ist es an der Zeit, diese abschließende Einigung zu finden.“

Großbritannien tritt Ende März aus der EU aus. Der Austrittsvertrag, der einen reibungslosen Brexit ermöglichen soll, ist weitgehend fertig. Probleme bereitet aber seit Monaten die künftige Regelung für die Grenze zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland; die EU will die Wiedereinführung von Grenzkontrollen vermeiden. Am Sonntag scheiterte eine erhoffte Einigung. Bis zum EU-Gipfel waren die Verhandlungen deshalb ausgesetzt worden.

Macron machte in Brüssel deutlich, dass die Kompromissbereitschaft der EU gegenüber Großbritannien in der Irland-Frage begrenzt sei. „Es gibt eine Solidarität mit Irland, die wir ihm auch schuldig sind“, sagte er.