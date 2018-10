Wirtschaftsvertreter freut TKG-Novelle für schnelleres Internet

Wien (APA) - Die Industriellenvereinigung und der ÖVP-Wirtschaftsbund haben am Mittwochabend die Verabschiedung der Novelle zum Telekommunikationsgesetz (TKG) im heutigen Verkehrsausschuss begrüßt. Die Novelle ermögliche es Telekombetreibern, 5G-Antennen unbürokratisch an öffentlichen Gebäuden anzubringen. Die Regierung will bis 2025 eine flächendeckende 5G-Versorgung bewerkstelligen.

Durch die Novelle würden Funkfrequenzen in Zukunft transparent und zu vertretbaren Kosten vergeben, so der Wirtschaftsbund. Außerdem werde die Koordinierung von Netzbauarbeiten auf neue Beine gestellt. In Zukunft sind auch Bundesländer und Gemeinden dazu angehalten, ihre Grabungsarbeiten zu melden, sodass im Bedarfsfall Glasfaserkabel durch Telekombetreiber mitverlegt werden können. Umgekehrt können sich Bundesländer und Gemeinden bei den Grabungsarbeiten von Privaten anschließen. Mit der Novelle werde das Fundament für den beschleunigten Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen gelegt, so die IV.

~ WEB http://www.iv-net.at/ ~ APA536 2018-10-17/19:27