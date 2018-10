Brexit - Kurz erwartet heute keinen großen Durchbruch

Brüssel (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Mittwoch vor dem Abendessen der EU-Staats- und Regierungschefs betont, er gehe „nicht davon aus, dass es heute Abend den großen Durchbruch“ beim Brexit geben werde. Dennoch hoffe er, dass es in den nächsten Wochen gelingen werde, den Brexit abzuschließen. Alle gemeinsam müssten das Interesse haben, einen „hard brexit“ zu vermeiden.

Ein solcher wäre zum Nachteil aller. „Wir erwarten uns, dass Theresa May ihre Pläne ein bisschen nachschärft“, sagte Kurz. Es sei das große Ziel, noch „dieses Semester den Brexit“ abzuschließen. „Wenn es einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gibt, würde ich das schon als Erfolg werten, betonte der Bundeskanzler. Er sei „sehr zufrieden, dass es gelungen ist die EU-27 zusammenzuhalten“. Am Ende brauche es Bewegungen von allen, aber jetzt sei einmal Großbritannien am Zug, sagte Kurz.

Es gebe schon in „ganz, ganz vielen Bereichen Einigkeit“, daher sei es kein Grund zu dramatisieren. Die schwierigen Fragen seien noch zu klären, aber es sei egal, ob das jetzt oder in ein paar Wochen geschehe. Daher bleibe er weiter optimistisch, denn niemand wolle, dass die Verhandlungen scheitern, weder May, noch die EU-27.