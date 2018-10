Brexit - Einigung könnte erst im Dezember stehen

Brüssel (APA) - Eine Einigung beim Brexit könnte auch erst im Dezember stehen. Darauf deuteten am Mittwochabend vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel zum Thema Brexit die Aussagen zahlreicher Staats- und Regierungschefs hin. Auch die britische Premierministerin Theresa May meinte, sie hoffe auf einen Deal „in den nächsten Tagen und Wochen“.

Noch pessimistischer zeigte sich die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite. Sie erwarte nicht nur keinen Durchbruch beim heutigen EU-Gipfel, sondern auch mehrere Treffen der Staats- und Regierungschefs bis zu einer Brexit-Einigung.

Bisher noch nicht fixiert ist der für Mitte November in Aussicht gestellte Sondergipfel der EU zum Brexit. Ursprünglich sollte dieses Treffen nur stattfinden, wenn beim heutigen EU-Gipfel zumindest genügend Fortschritte oder eine weitgehende Lösung erzielt worden wäre. Allerdings könnte dieser November-Termin auch genutzt werden, um die Folgen eines no-deal-Szenarios intensiv vorzubereiten.

Der Dezember-Gipfel am 14. Dezember wiederum wäre kein eigener zum Brexit, sondern würde mit dem regulären Treffen der Staats- und Regierungschefs zum Jahresende zusammenfallen.

Unklar ist, wieviel Zeit tatsächlich bleibt, um einen Deal zustande zu bringen. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erklärte Mittwoch Abend, er habe keine Hoffnung auf einen baldigen Durchbruch. „Ich glaube nicht, dass es eine Frage von Tagen, sondern eher von Wochen und Monaten ist“. Allerdings hoffe er, dass noch in diesem Semester - also bis Jahresende - eine Einigung erzielt werden kann.