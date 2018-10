Tausende demonstrieren in Haiti gegen Korruption

Port-au-Prince (APA/dpa) - Tausende Haitianer haben gegen korrupte Politiker demonstriert und mehr Transparenz gefordert. Die Protestler hätten auch Steine nach Polizisten und Sicherheitsleuten von Präsident Jovenel Moise geworfen, berichteten lokale Medien am Mittwoch. Moise hatte in der Hauptstadt Port-au-Prince einen Blumenkranz an einem Denkmal abgelegt und eine Rede gehalten.

Einer der Sicherheitsmänner des Präsidenten wurde Berichten zufolge von einem Stein verletzt. Auch Schüsse waren demnach zu hören.

In sozialen Medien verbreiteten sich Videos von Tausenden Menschen, die auf die Straße gegangen waren. Die Demonstranten forderten eine transparente Untersuchung, ob Politiker Gelder aus dem so genannten Petrocaribe-Fonds veruntreut haben. Petrocaribe ist ein Abkommen, das Erdöllieferungen aus Venezuela zu Vorzugspreisen an einige Karibikstaaten regelt.

Haiti ist laut Weltbank das ärmste Land in Nord-, Mittel- und Südamerika.