Brexit - Tajani: May präsentierte nicht wirklich Neues

Brüssel (APA) - Die britische Premierministerin Theresa May habe den 27 anderen Staats- und Regierungschefs „nicht wirklich substanziell Neues“ präsentiert, hat EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani am Mittwochabend betont. Der Ton und die Körpersprache sei aber „relaxter als in Salzburg“ gewesen, erklärte der Italiener. Das Europäische Parlament wolle auf jeden Fall ein Abkommen, „aber nicht zu jedem Preis.“

Entscheidend sei die Lösung der Nordirlandfrage, hier gelte es zu verhindern, dass es wieder zu einer harten Grenze komme. Dies könnte mittels Kontrollen auf hoher See zwischen Irland und Großbritannien erfolgen. Jedenfalls müsse sichergestellt werden, dass künftig keine Lebensmittel oder Tiere in die EU importiert werden, ohne die EU-Regeln zu beachten.

May habe die Wichtigkeit einer UK-weiten Zollunion unterstrichen und die EU beharre darauf, dass die vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes nicht aufgeweicht werden. Dennoch bleibe er optimistisch und hoffe auf ein Abkommen in den nächsten Wochen, erklärte Tajani. Die endgültige Frist für eine Einigung laufe aus, bevor Großbritannien die EU verlässt, das wäre Ende März.