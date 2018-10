Mesic warnt vor Gebietstausch zwischen Serbien und Kosovo

Zagreb/Belgrad/Prishtina (Pristina) (APA) - Kroatiens Ex-Präsident Stjepan (Stipe) Mesic warnt vor einem Gebietsaustausch zwischen dem Kosovo und Serbien. In einem Interview mit der Tageszeitung „Der Standard“ (Mittwoch-Ausgabe) sprach Mesic von „keiner guten Idee“ und meinte: „Alles, was zur Grenzänderung führen würde, würde zu neuen Katastrophen, zum neuen Krieg führen.“ Generell müsse Europa „den eng denkenden Nationalismus“ loswerden.

„Vom Nationalismus kommt man leicht zum Chauvinismus und dann auch leicht zum Faschismus“, argumentierte der 1934 geborene Mesic. Die Frage sollte „in einem breiteren, europäischen Zusammenhang“ betrachtet werden: „Alle Aggressoren in der Geschichte Europas haben immer Kriege angefangen, um scheinbar ihre nationale Minderheit zu verteidigen.“ In erster Linie müsse daher Europa vereint werden. „Wenn wir die Grenzen öffnen, kann es auch einem Albaner egal sein, auf welcher Seite der Grenze er lebt, einem Serben auch.“

Im Sommer war in Serbien und im Kosovo eine mögliche Einigung auf „Grenzkorrekturen“ oder einen Gebietstausch ins Spiel gebracht worden. Die Idee sorgte in der Region für einige Aufregung und auch Experten warnten davor, dass Grenzänderung alte Wunden und Begehrlichkeiten in anderen multiethnischen Ländern der Region wie Bosnien-Herzegowina oder Mazedonien wieder aufreißen könnten. Österreich nimmt dazu eine pragmatische Position ein und würde eine gemeinschaftliche Einigung der beiden Länder nicht blockieren, wie es auch im Vorfeld des Besuchs von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwoch und Donnerstag in Belgrad hieß.

Stjepan Mesic (83) war von Juli bis Oktober 1991 der letzte Präsident Jugoslawiens gewesen. Er gehörte zu den Gründern der HDZ (Kroatische Demokratische Gemeinschaft), brach aber 1994 mit der nationalistisch-konservativen Partei und mit dem damaligen Parteichef und späteren Staatsoberhaupt Franjo Tudjman. Aus den frühen 1990er Jahren stammen aber auch umstrittene Aussagen von Mesic, in denen er beispielsweise die Verbrechen in dem vom faschistischen Ustascha-Regime im Zweiten Weltkrieg geführten Konzentrationslager Jasenovac verharmloste.

Im Vorjahr entschuldigte sich Mesic für seine damaligen „inakzeptablen“ Worte und erklärte sie mit der politischen Atmosphäre im Jahr 1992, dem Kontext des Kroatien-Krieges und Fehlinformationen. Als Präsident Kroatiens habe er freilich „diametral entgegengesetzte Ansichten vertreten“, betonte Mesic Anfang des Jahres 2017.