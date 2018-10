Minister aus Afghanistan und Tunesien bei Migrationskonferenz in Wien

Wien (APA) - Minister aus Ursprungs-, Transit- und Zielländern beraten ab Donnerstag (17.30 Uhr) bei einer Konferenz in Wien über gemeinsame Lösungen für Asyl und Arbeitsmigration. Auf Einladung des International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) haben sich unter anderem der afghanische Arbeitsminister Faizullah Zaki Ibrahimi und der tunesische Migrations-Staatssekretär Adel Jarboui angekündigt.

Eröffnet wird die dritte „Vienna Migration Conference“ von EU-Minister Gernot Blümel und ICMPD-Generaldirektor Michael Spindelegger. Danach findet eine Podiumsdiskussion statt, für die sich neben Ibrahimi und Jarboui auch der portugiesische Innenminister Eduardo Cabrita, der türkische Vize-Außenminister Yavuz Selim Kiran sowie die Staatssekretäre Stephan Mayer (Deutschland) und Mark Harbers (Niederlande) angesagt haben. Am Freitag finden dann zwei Diskussionen mit Spitzenbeamten, UNO-Experten und Ökonomen statt.

Mit Spannung wird am Freitagvormittag auch der Auftritt des UNO-Sonderbeauftragten für Migration, Jonathan Price, erwartet, der über den aktuell in Österreich kontrovers diskutierten UNO-Migrationspakt sprechen will. Das ICMPD ist eine in Wien ansässige und von 17 europäischen Staaten getragene Denkfabrik, die Regierungen bei der Suche nach tragfähigen Lösungen für die mit Migration verbundenen Herausforderungen unterstützt.