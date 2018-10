Van der Bellen setzt Besuch in Serbien fort

Belgrad/Wien (APA) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen setzt am Donnerstag seinen zweitägigen Besuch in Serbien fort. Nach der Eröffnung des Belgrader Sicherheitsforums gemeinsam mit seinem serbischen Amtskollegen Aleksandar Vucic im Hotel Hyatt um 9.00 Uhr wird Van der Bellen ein Gespräch mit Parlamentspräsidentin Maja Gojkovic führen.

Danach macht sich der Bundespräsident auf den Weg zum „Novo Groblje“, dem Belgrader Neu-Friedhof, um dem Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren zu gedenken und zur Erinnerung an die gefallenen Soldaten der österreichisch-ungarischen Armee einen Kranz niederzulegen. Nach einer Stadtbesichtigung und Zugfahrt am Kalemegdan, der Parkanlage auf dem ehemaligen Glacis der Festung von Belgrad, endet das Programm von Van der Bellen am Nachmittag mit einem weiteren Zusammentreffen mit dem serbischen Wirtschaftskammerpräsidenten, Marko Cadez, sowie Schülern der ersten von der Austrian Development Agency (ADA) kofinanzierten Lehrlingsklasse für den Lehrberuf „Speditionskaufmann“ am Zollterminal des Belgrader Flughafens.

Der Bundespräsident wird bei seiner Reise nach Belgrad von seiner Frau Doris Schmidauer, dem Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Richard Schenz, einer 33-köpfigen Wirtschafts- sowie einer 15-köpfigen Kultur- und Wissenschaftsdelegation begleitet. Bei den Gesprächen sollen die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen, die EU-Perspektive Serbiens sowie der Belgrad-Pristina Dialog besprochen werden.