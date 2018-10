Brexit - Rutte weiter optimistisch für Lösung heuer

Brüssel (APA) - Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte ist weiter optimistisch, dass es noch dieses Jahr zu einem Brexit-Abkommen mit Großbritannien kommen werde. Zuvor müsse aber die Grenzfrage in Irland gelöst werden, erklärte Rutte am Mittwochabend nach dem Treffen der EU-27. Niemand wolle eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland, und Großbritannien wolle keine Grenze in der Irischen See.

„Wir wollen weiterhin enge wirtschaftliche Beziehungen mit den 65 Millionen Menschen in Großbritannien, aber ohne den Erfolg des Binnenmarktes mit den 440 Millionen Menschen zu gefährden“, betonte Rutte. Daher gelte es eine Lösung zu finden. Falls es nicht dazu komme, sei die Niederlande aber vorbereitet, und stelle daher gerade etwa sehr viele Zollbeamte an.