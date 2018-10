Italien: Di Maio beklagt Manipulation bei Steuerpaket

Rom (APA) - Chaos um die umstrittenen Haushaltspläne der italienischen Regierung in Rom: Nach heftiger Kritik an einer Amnestie für Steuersünder weist die regierende Fünf-Sterne-Bewegung jede Verantwortung von sich. Das Steuerpaket sei Staatspräsidenten Sergio Mattarella in einer „manipulierten“ Version vorlegt worden, sagte Vizepremier Luigi Di Maio nach Medienangaben vom Donnerstag.

Der Regierungsentwurf beinhaltet eine Amnestie für Steuersünder, die ihr Kapital ins Ausland gebracht haben, ohne es zu versteuern. Dieser Steueramnestie habe seine Fünf-Sterne-Bewegung nie zugestimmt, sie sei nicht im Haushaltsentwurf enthalten gewesen, den der Ministerrat am Montagabend verabschiedet hatte, sagte Di Maio. Er kündigte an, wegen des Vorfalls Klage einzureichen. Das Präsidentschaftsbüro dementierte unterdessen, dass dem Staatsoberhaupt bisher ein Steuerdekret vorgelegt worden sei.

Der Koalitionspartner Lega wies die Manipulationsvorwürfe zurück. „Wir sind loyale Personen und manipulieren keine Steuerpakete. Wir arbeiten Tag und Nacht, um den Steuerdruck zu senken und das Pensionssystem zu reformieren“, sagte ein Lega-Sprecher.

Kritik hagelte es von der sozialdemokratischen Opposition. Di Maio sei ein „verzweifelter Mann“, der zu spät festgestellt habe, dass er einer Amnestie für Steuersünder Grünes Licht gegeben habe, so Ex-Premier Matteo Renzi.

Die Regierungsparteien hatten sich am Montag auf einen sogenannten „Steuerfrieden“ für jene geeinigt, die in den vergangenen Jahren Einkommen nicht deklariert hatten oder die geforderten Steuerbeträge nicht bezahlen konnten. Letztere sollen laut der Regierung durch die Begleichung eines Teils der Schulden künftig ihre Position sanieren können. Mit dieser Maßnahme hofft die Regierung zusätzliche Gelder einzutreiben, um ihr kostspieliges Wirtschaftsprogramm zu finanzieren.

Di Maios Worte bringen Premier Giuseppe Conte, der zurzeit mit dem EU-Gipfel in Brüssel beschäftigt ist, in Verlegenheit. Conte betonte, bei seiner Rückkehr nach Rom am Freitag werde er das Steuerpaket „Punkt für Punkt“ prüfen und die richtige Version an Präsident Mattarella senden.