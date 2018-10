Spannungs- und erkenntnislos: „Aufstand der Unschuldigen“ im Werk X

Wien (APA) - Das ist gründlich danebengegangen. Die Rettung der Welt sowieso. Aber auch der Versuch, unsere Untätigkeit angesichts herannahender Katastrophen deutlich zu machen. Der „Aufstand der Unschuldigen“, eine Eigenentwicklung von Ali M. Abdullah und Ensemble, wurde am Mittwoch im Werk X in Wien-Meidling zu einer mehr krampfigen als kämpferischen Angelegenheit: gute Musik, viel Gerede und wenige Pointen.

Schon das Setting dieser „Agitprop-Posse für Dummys“ zeigt radikale Unentschlossenheit. Renato Uz hat zwei Tribünen an beiden Seiten des Saales aufgestellt, die beschränkte Einblicke in eine aus rohen Schalungswänden gezimmerte Raumfolge sowie auf eine Kühltheke bieten. Aber es gibt ja Video-Übertragung und zwei Leuchtschriftbänder, auf denen Zitate von Kurz und Kickl Kanzlers laufen.

Was sich an diesen kaum definierten Schauplätzen fast zwei pausenlose Stunden lang ereignet, gleicht einem szenischen Brainstorming, mit dem man sich im Probenprozess dem Thema annähern möchte. Es wird DKT gespielt und eine Fragerunde zum Thema „Wovor hast Du Angst?“ veranstaltet („Vor Obdachlosigkeit!“ - „Aber Du hast doch eine Eigentumswohnung?“). Endlos wird das vom Nichteingreifen österreichischer UN-Soldaten am Golan zeugende Video thematisiert („Wir schauen ja immer nur zu!“). Während in den Räumen, die auch Bunker darstellen können, ein „Prepper“ seine Botschaft des „Allzeit bereit“ verbreitet und Krieg gespielt wird, sehen wir zu, wie „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk (nur als Bühnenfigur) beim Greißler ein Käsebrot ohne Butter und ein Mineral bestellt und dabei schlaue Bücher liest, die sich mit linkem Populismus und Verschwörungstheorien beschäftigen. Klingt wirr? Ist wirr.

„Und was tut ihr? Ihr geht ins Theater!“, werden die Besucher angeschnauzt. Stimmt, das ist ein großer Fehler. Zumindest an diesem Abend. Aber die Lähmung mit einem Selbstmordattentat zu überwinden und davor ein peinliches Bekennervideo zu drehen, ist auch keine Lösung. Nach einer kurzen, sehr erwartbar verlaufenden Talkshow mit RAF-Mastermind Andreas Baader, „Homeland“-Star Claire Danes, Identitären-Sprecher Martin Sellner und Globalisierungs-Kritiker Jean Ziegler treten die sechs Schauspieler zur gemeinsamen Selbstkritik an: Sieben Wochen habe man geprobt, „und was haben wir jetzt? Nichts! Keine einzige sinnvolle Zeile zu den Problemen unserer Zeit!“ „Zumindest haben wir keinen Klassiker auf die Bühne gebracht...“

Am Ende soll eine kurze Gegenrede von „Mr. Blue Eyes“ zeigen, wie es geht: Kurze, knackige Botschaften. „Wir machen dicht!“ Prägnante Merksätze. „Wir müssen Grenzen aufzeigen!“ Ja, da dagegenzuhalten ist nicht einfach. „Was tun?“, fragte einst schon Lenin. Weniger ins Theater zu gehen könnte ein Anfang sein.

(S E R V I C E - „Aufstand der Unschuldigen“ von Ali M. Abdullah und Ensemble. Uraufführung. Inszenierung: Ali M. Abdullah, Bühne und Kostüm: Renato Uz, Musik: Moritz Wallmüller. Mit: Annette Isabella Holzmann, Christoph Griesser, Martin Hemmer, Felix Krasser, Peter Pertusini, Moritz Wallmüller. Werk X, Wien 12, Oswaldgasse 35A. Karten: 01 / 535 32 00. Nächste Vorstellungen: 18.10., 9./10.11., 19.30 Uhr. www.werk-x.at)