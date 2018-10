Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Donnerstag mit leichterer Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund zehn Punkte unter dem Schluss-Stand vom Mittwoch (3.286,04) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.254,00 und 3.305,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.272,00 Punkten aus.

Impulse kommen heute vor allem von dem gestrigen Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed. Laut diesem trotzt die Notenbank der Kritik des US-Präsidenten Donald Trump und diskutiert eine weitere Straffung der Geldpolitik. Einige Mitglieder sahen die Notwendigkeit, den Leitzins künftig zeitweise über das aus ihrer Sicht langfristige Niveau anzuheben.

An den US-Börsen wurde mit Abschlägen auf das Protokoll reagiert, zum gestrigen Handelsschluss stand aber nur ein kleines Minus zu Buche. Die Vorgaben aus Asien fallen heute ebenfalls schwächer aus.

Wichtige Unternehmensnachrichten stehen bisher nicht auf der Agenda. Auch die Datenlage bleibt zunächst überschaubar, erst am Nachmittag stehen in den USA Arbeitsmarktdaten sowie der Philadelphia-Fed-Index am Programm.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,37 Prozent höher bei 3.286,04 Punkten geschlossen und verbuchte damit seinen dritten Gewinntag in Folge. Telekom Austria-Papiere zogen um 1,8 Prozent auf 6,69 Euro an. Der Konzern hatte am Dienstagabend Geschäftszahlen vorgelegt. Beim größten heimischen Telekomunternehmen hat das Nettoergebnis auch im dritten Quartal durch eine Markenwert-Abschreibung gelitten und ging um mehr als 21 Prozent auf 116,7 Mio. Euro zurück.

Dagegen bauten Porr-Titel ein klares Plus von 2,5 Prozent auf 24,60 Euro. Der Baukonzern hat in Polen erneut den Zuschlag für ein Großprojekt erhalten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

~ Valneva +4,49% 3,61 Euro Do&Co +4,06% 74,40 Euro Agrana +3,53% 17,02 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

~ FACC -6,11% 16,30 Euro Wienerberger -1,99% 20,70 Euro Strabag -1,87% 31,45 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA063 2018-10-18/08:39