Sechsjähriger bei Autounfall in Kärnten verletzt

St. Georgen /Längsee (APA) - Ein Sechsjähriger ist am Mittwoch in der Kärntner Gemeinde St. Georgen am Längsee (Bezirk St. Veit) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Volksschüler war laut Polizei mit einem zweiten Kind unterwegs und lief, ohne auf den Verkehr zu achten, durch eine Bahnunterführung und über die Fahrbahn. Eine 29-jährige Pkw-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Der Bub wurde vom vorderen Kotflügel des langsam fahrenden Autos erfasst. Sein Fuß geriet unter den Reifen, der Schuh löste sich. Das Kind wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Wie schwer seine Verletzungen sind, war zunächst unklar.