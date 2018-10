Radsport: ÖRV-Quartett fährt im Weltcup auch um Olympia-Qualifikation

Saint-Quentin-en-Yvelines (APA) - Das Quartett Andreas Müller, Andreas Graf, Stefan Matzner und Verena Eberhardt bildet Österreichs Aufgebot beim Bahnrad-Weltcup von Freitag bis Sonntag in Saint-Quentin-en-Yvelines in Frankreich. Müller/Graf treten im Madison, Matzner und Eberhardt im Punkterennen und die Burgenländerin auch im Omnium an. Matzner hat Anfang August in Glasgow EM-Bronze im Punkterennen geholt.

Die besten drei Ergebnisse bei den insgesamt sechs bis Ende Jänner angesetzten Weltcups fließen in die Olympia-Qualifikation ein, genauso läuft es in der nächsten Saison. Dazu zählen für Tokio 2020 neben der Glasgow-EM auch die EM 2019 sowie die kommenden beiden Weltmeisterschaften. Für die vier ÖRV-Aktiven für die Tokio-Spiele interessante Olympia-Bewerbe sind Madison und das Omnium.

Weltcup-Kalender 2018/19: Saint-Quentin-en-Yvelines/FRA (19.-21.10.), Milton/CAN (26.-28.10.), Berlin (30.11.-2.12.), London (14.-16.12.), Cambridge/NZL (18.-20.1.), Hongkong (25.-27.1.)