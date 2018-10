Börse Tokio schließt schwächer, Nikkei-225 verliert 0,80 Prozent

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt hat am Donnerstag schwächer den Handel beendet. Der Nikkei-225 Index schloss mit minus 182,96 Punkten oder 0,80 Prozent bei 22.658,16 Zählern. Der Topix Index verlor um 9,23 Punkte oder 0,54 Prozent auf 1.704,64 Einheiten. 699 Kursgewinnern standen 1.304 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 87 Titel.

Ein abermaliger Anstieg der Renditen am US-Anleihenmarkt hat die Börsen Asiens belastet. Investoren rechnen offenbar mit weiter steigenden Zinsen in den USA: So zeigte das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, dass die Fed trotz der heftigen Kritik von US-Präsident Donald Trump über eine weitere Verschärfung der Geldpolitik diskutiert.

Zudem haben Naturkatastrophen Japans Außenhandel stärker als erwartet belastet. Die Exporte der weltweit drittgrößten Volkswirtschaft waren zum ersten Mal seit fast zwei Jahren gesunken. Im September hatte unter anderem der Taifun Jebi einen wichtigen Flughafen für die Exportwirtschaft zeitweise lahmgelegt.

Weiters wurden die Lieferketten im Norden des Landes durch ein Erdbeben stellenweise unterbrochen. Der überraschende Rückgang ist nach Einschätzung des Mizuho-Experten Norio Miyagawa auch ein Beleg dafür, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China Japans Ausfuhren belastet hat.

Unter den Einzelwerten rutschten Yaskawa Electric mit einem Kursabschlag von fast acht Prozent ans Ende des Nikkei-225. Mehr als fünfprozentige Rückgänge mussten Showa Shell, Okuma und Screen Holdings verbuchen.

