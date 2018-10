Wiener Börse startet etwas höher - ATX plus 0,18 Prozent

Wien (APA) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit etwas höherer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.291,82 Zählern um 5,78 Punkte oder 0,18 Prozent über dem Mittwoch-Schluss (3.286,04). Bisher wurden 111.259 (Vortag: 153.509) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Damit konnte der ATX den überwiegend schwächeren Vorgaben aus Übersee vorerst trotzen. Am Mittwoch hatte das Protokoll der US-Notenbank Fed an den US-Börsen Sorgen vor weiter steigenden US-Leitzinsen geschürt. Zudem stocken die Brexit-Verhandlungen weiter, beim gestrigen EU-Gipfel konnten keine Fortschritte erzielt werden.

In Wien lagen keine wichtigen Unternehmensmeldungen vor. An die Spitze der Kurstafel kletterten UNIQA mit plus 1,04 Prozent auf 8,,23 Euro. Gesucht waren außerdem die beiden Bankwerte Erste Group (plus 0,54 Prozent auf 37,02 Euro) und Raiffeisen (plus 0,48 Prozent auf 25,36 Euro).

