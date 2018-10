Brexit - May: Werden verlängerte Übergangsperiode gar nicht brauchen

Brüssel (APA) - Die britische Premierministerin Theresa May hat versucht, Sorgen in Großbritannien über eine um ein Jahr verlängerte Übergangsperiode beim EU-Austritt ihres Landes zu zerstreuen. May sagte vor dem EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel, es sei dies „nur eine Sache von ein paar Monaten“. Großbritannien werde die längere Übergangsfrist aber gar nicht brauchen.

„Der Punkt ist: Wir erwarten, dass wir das gar nicht brauchen , weil wir die künftige Beziehung mit der EU schon bis Ende 2020 in Kraft sehen wollen“, sagte May. Es gebe derzeit noch einige offene Fragen bezüglich der Auffanglösung (Backstop) zur Verhinderung einer harten Grenze zwischen Irland und Nordirland. Der ursprüngliche EU-Vorschlag mit einer Zollgrenze in der irischen See sei für Großbritannien inakzeptabel. Es gebe aber gute Fortschritte in den Brexit-Verhandlungen.

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani zeigt sich weiterhin zuversichtlich über einen Brexit-Deal. „Ich will optimistisch sein“, sagte er. Allerdings müssten drei Punkte erfüllt sein. In dem Abkommen müssten die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und der britischen Bürger in der EU gesichert sein, dann gehe es um Geld - also die Austrittszahlung der Briten -, und drittens sei der Backstop für die irisch-nordirische Grenze zu sichern. Sollte einer der Punkte nicht erfüllt sein, werde das Europaparlament nicht zustimmen.

Der EU gehe es darum, die irische Republik zu stärken. Deshalb werde mit Großbritannien über den Backstop verhandelt. Die nächsten Wochen müsse es intensive Gespräche geben.