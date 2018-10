Brexit - Bettel: „Am 29. März ist das Spiel vorbei“

Brüssel (APA) - Der luxemburgische Premier Xavier Bettel sieht einen Deal zu Brexit „selbstverständlich besser als einen no deal“. Vor Beginn des zweiten EU-Gipfeltags in Brüssel sagte Bettel am Donnerstag gleichzeitig zum Zeitplan für die Verhandlungen: „Am 29. März ist das Spiel vorbei“.

Es gebe eine Frist gemäß den Regeln. „Es kann nicht sei, dass die Briten jetzt die Vorteile vom Binnenmarkt zu ihren Bedingungen haben. Das geht nicht“. Denn, so Bettel, „wir können nicht den Binnenmarkt mittel- und langfristig kaputt machen“. Es gebe „andere Länder, die ganz gut aufpassen, was wir den Briten zugestehen“ und die „dann selber den Finger rausstrecken“. Natürlich habe es die britische Premierministerin Theresa May nicht einfach, weder in Brüssel noch in London. Aber „sogar wenn es hier eine Zustimmung gebe, gibt es noch keine Garantie, dass London zustimmt. Das macht die Sache nicht so einfach“. Jedenfalls stünden die EU-27 geschlossen hinter Chefverhandler Michel Barnier.

Zur Migration, die bei der Donnerstag-Sitzung der 28 Staats- und Regierungschefs auf der Tagesordnung steht, forderte Bettel eine Debatte über die Solidarität. Es sei nicht so einfach zu sagen, es gebe einen Deal mit Ägypten. „Mein Land hat Solidarität immer großgeschrieben. Auch angesichts des Brexit sollten wir Solidarität in Europa als Prinzip haben. Man kann nicht in Europa nur die Vorteile sehen und bei der Solidarität sagen, es geht nicht“. Angesprochen auf das Projekt von Anlandeplattformen meinte Bettel: „Jeder findet das eine tolle Idee. Aber keiner will sie bei sich haben, das macht es schon kompliziert“.