EU-Gipfel - Kurz setzt bei Migration auf Solidarität statt Quoten

Brüssel (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) setzt beim Migrationsthema auf eine Solidarität der EU-Staaten ohne verpflichtende Flüchtlingsquoten. Kurz bekräftigte vor dem zweiten Gipfeltag in Brüssel am Donnerstag, dies würde bedeuten, „dass jeder einen Beitrag leistet, wo er kann“.

Die EU sei in der Migrationsdebatte durch den Streit um Quoten jahrelang in der Sackgasse gesteckt, so Kurz. „Wir wollen jetzt den Weg der Solidarität statt verpflichtender Quoten gehen.“ Dies sei „ein sehr mehrheitsfähiger Zugang“. Es seien auch alle sehr zufrieden mit dem Fortschritt an den Außengrenzen. Der Zustrom von Migranten sei massiv weniger geworden.

Seit dem EU-Gipfel im Juni habe sich viel getan, sagte Kurz. So sei die Zahl der illegal Einreisenden um 95 Prozent zurückgegangen. Ein weiterer Punkt sei die Zusammenarbeit mit Transitländern. Ägypten stelle etwa sicher, dass keine Schiffe mit Migranten mehr nach Europa aufbrechen. Italien unterstütze die libysche Küstenwache, auch mit Marokko und anderen Ländern würden solche Gespräche laufen. Durch das „Zurückstellen“ von Migranten werde auch das Geschäftsmodell der Schlepper zerstört.

„Die Richtung stimmt. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir haben definitiv einen großen Fortschritt zustande gebracht“, sagte Kurz.